WhatsApp propojí účty: Stejné uživatelské jméno i na Facebooku a Instagramu
WhatsApp, donedávna známý hlavně pro své šifrované zprávy a jednoduchost, se chystá rozšířit možnosti uživatelských profilů. Podle informací z testovací verze aplikace pro Android přibude možnost zvolit si vlastní uživatelské jméno, podobně jako na sociálních sítích Facebook nebo Instagram.
Tato funkce byla dlouho jen spekulací, ale nyní se testuje v rámci beta verze s označením 2.25.34.3. Uživatelé tak získají možnost rezervovat si jméno, které již používají na jiných platformách společnosti Meta.
Jak bude nový systém fungovat
V nastavení profilu WhatsAppu se objeví nová položka Username. Po jejím otevření bude možné zadat požadované jméno – například to, které už má uživatel na Facebooku či Instagramu. Aby nedocházelo k neoprávněnému převzetí identity, WhatsApp vyžádá ověření přes Meta Accounts Centre, tedy centrální správu účtů v rámci ekosystému Meta.
Teprve po úspěšném ověření se jméno oficiálně propojí s účtem WhatsAppu. Pokud bude požadované jméno již obsazené nebo nespárované s ověřeným profilem na jiných platformách, systém nabídne alternativy nebo možnost počkat na plné spuštění funkce.
Zdroj: Shutterstock
Cílem je sjednocená digitální identita
Záměr společnosti Meta je zřejmý – chce sjednotit uživatelskou identitu napříč svými službami. Stejné jméno na Facebooku, Instagramu a WhatsAppu usnadní nejen vyhledávání kontaktů, ale i budování důvěry a značky.
Podle analytiků může mít funkce zásadní dopad i na marketing a komunikaci firem. Značky budou moci používat jednotnou identitu ve všech kanálech, což zjednoduší propagaci i zákaznickou podporu.
Navíc se tím eliminuje jeden z častých problémů – různé přezdívky a identifikátory, které často matou uživatele i algoritmy.
Výhody i rizika
Z hlediska bezpečnosti přináší sjednocení uživatelského jména lepší kontrolu nad identitou. WhatsApp se dlouhodobě snaží omezit podvodné účty a zneužívání značek, a tento krok může být dalším dílkem do skládačky ochrany uživatelů.
Na druhou stranu se opět otevírá otázka soukromí. Propojení účtů může znamenat snazší dohledání profilu napříč platformami. Meta tvrdí, že ověřovací systém bude dobrovolný a uživatelé si budou moci zvolit, zda chtějí být napříč službami viditelní pod jednotnou identitou.
Zatím je funkce dostupná pouze v interní testovací verzi. Ani beta testeři ji zatím nemají k dispozici. Očekává se ale, že během následujících měsíců se rozšíří do širšího testování, a plné spuštění proběhne nejpozději před rokem 2026, kdy Meta musí splnit své interní cíle sjednocení uživatelských účtů.
Meta mění přístup k aplikacím
WhatsApp se tak pomalu mění z izolované komunikační služby na plnohodnotnou součást propojeného ekosystému. V minulosti se aplikace vyhýbala přímému propojení s ostatními platformami, aby zachovala důvěru uživatelů, kteří ji vnímali jako bezpečný a relativně „soukromý“ prostor. Nová funkce uživatelského jména může být dalším krokem ke sjednocenému prostředí, ve kterém se prolíná komunikace, sociální interakce i obchod.