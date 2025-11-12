CDR.cz - Vybráno z IT

WhatsApp propojí účty: Stejné uživatelské jméno i na Facebooku a Instagramu

Středa, 12 Listopad 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, Internet

Zdroj: Shutterstock

Meta pracuje na zásadní novince pro WhatsApp. Uživatelé si budou moci rezervovat stejné uživatelské jméno, jaké používají na Facebooku a Instagramu. Nová funkce má sjednotit digitální identitu napříč všemi platformami a zároveň zvýšit bezpečnost i rozpoznatelnost značek.
WhatsApp, donedávna známý hlavně pro své šifrované zprávy a jednoduchost, se chystá rozšířit možnosti uživatelských profilů. Podle informací z testovací verze aplikace pro Android přibude možnost zvolit si vlastní uživatelské jméno, podobně jako na sociálních sítích Facebook nebo Instagram.

Tato funkce byla dlouho jen spekulací, ale nyní se testuje v rámci beta verze s označením 2.25.34.3. Uživatelé tak získají možnost rezervovat si jméno, které již používají na jiných platformách společnosti Meta.

Jak bude nový systém fungovat

V nastavení profilu WhatsAppu se objeví nová položka Username. Po jejím otevření bude možné zadat požadované jméno – například to, které už má uživatel na Facebooku či Instagramu. Aby nedocházelo k neoprávněnému převzetí identity, WhatsApp vyžádá ověření přes Meta Accounts Centre, tedy centrální správu účtů v rámci ekosystému Meta.

Teprve po úspěšném ověření se jméno oficiálně propojí s účtem WhatsAppu. Pokud bude požadované jméno již obsazené nebo nespárované s ověřeným profilem na jiných platformách, systém nabídne alternativy nebo možnost počkat na plné spuštění funkce.

Zdroj: Shutterstock

Cílem je sjednocená digitální identita

Záměr společnosti Meta je zřejmý – chce sjednotit uživatelskou identitu napříč svými službami. Stejné jméno na Facebooku, Instagramu a WhatsAppu usnadní nejen vyhledávání kontaktů, ale i budování důvěry a značky.

Podle analytiků může mít funkce zásadní dopad i na marketing a komunikaci firem. Značky budou moci používat jednotnou identitu ve všech kanálech, což zjednoduší propagaci i zákaznickou podporu.

Navíc se tím eliminuje jeden z častých problémů – různé přezdívky a identifikátory, které často matou uživatele i algoritmy.

Výhody i rizika

Z hlediska bezpečnosti přináší sjednocení uživatelského jména lepší kontrolu nad identitou. WhatsApp se dlouhodobě snaží omezit podvodné účty a zneužívání značek, a tento krok může být dalším dílkem do skládačky ochrany uživatelů.

Na druhou stranu se opět otevírá otázka soukromí. Propojení účtů může znamenat snazší dohledání profilu napříč platformami. Meta tvrdí, že ověřovací systém bude dobrovolný a uživatelé si budou moci zvolit, zda chtějí být napříč službami viditelní pod jednotnou identitou.

Zatím je funkce dostupná pouze v interní testovací verzi. Ani beta testeři ji zatím nemají k dispozici. Očekává se ale, že během následujících měsíců se rozšíří do širšího testování, a plné spuštění proběhne nejpozději před rokem 2026, kdy Meta musí splnit své interní cíle sjednocení uživatelských účtů.

Meta mění přístup k aplikacím

WhatsApp se tak pomalu mění z izolované komunikační služby na plnohodnotnou součást propojeného ekosystému. V minulosti se aplikace vyhýbala přímému propojení s ostatními platformami, aby zachovala důvěru uživatelů, kteří ji vnímali jako bezpečný a relativně „soukromý“ prostor. Nová funkce uživatelského jména může být dalším krokem ke sjednocenému prostředí, ve kterém se prolíná komunikace, sociální interakce i obchod.

Whatsapp, Instagram, Meta
Gadgets360.com

Jak jednoduchá chyba mohla ohrozit soukromí milionů uživatelů

Meta musela záplatovat nečekaně závažnou chybu, která mohla útočníkům umožnit přístup k cizím dotazům a odpovědím v rámci jejich AI služby. Závada byla objevena na konci roku 2024, a i když zatím nebyla zneužita, ukazuje, jak zranitelné mohou být citlivé konverzace s umělou inteligencí.

WhatsApp opravuje vážnou chybu: Spyware útočil na uživatele iPhonů a Maců

WhatsApp musel vydat důležitou bezpečnostní aktualizaci, která opravuje závažnou chybu umožňující instalaci spywaru do iPhonů a Maců. Podle společnosti Meta útočníci dokázali zneužít dvě zranitelnosti, sledovali téměř 200 lidí a oběti už byly o incidentu informovány.

Dva roky čekání jsou u konce. WhatsApp zavádí překlady zpráv

Uživatelé WhatsAppu se dočkali. Po dvou letech proseb a očekávání přichází funkce, která umožní překládat zprávy přímo v chatu. Novinka je dostupná na telefonech s Androidem i iOS a slibuje, že dorozumívání napříč jazyky bude mnohem jednodušší.

Vietnamští hackeři zneužívají prohlížečová rozšíření k útokům na podnikové účty

Hackeři se znovu zaměřili na účty Meta Business a Facebook Ads. Pod rouškou falešného rozšíření SocialMetrics Pro dokážou odcizit přístupové údaje a následně je prodávat na černém trhu. Bezpečnostní experti proto varují, abyste se nenechali nalákat na podvodné návody a „ověřovací“ triky.

WhatsApp vyhlásil válku podvodníkům: Přináší nové funkce na ochranu uživatelů

WhatsApp reaguje na rostoucí počet internetových podvodů zavedením nových bezpečnostních opatření. Aplikace patřící společnosti Meta nově upozorňuje uživatele na podezřelé skupiny i jednotlivé kontakty. Současně zablokovala přes 6,8 milionu účtů napojených na kriminální podvodná centra. Co konkrétně novinky znamenají a jak se díky nim můžete lépe chránit?

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi