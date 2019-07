Google prý také manipuloval americké volby. Chybný algoritmus? A co jiné země?

O vyměření pokuty největší sociální síti světa Facebooku za prodání údajů o uživatelích společnosti Cambridge Analytica, která se podílela na kampani Donalda Trumpa, jsme vás informovali nedávno. Nyní se dostává na světlo světa další podobná kauza, týkající se nyní společnosti Google.

Soudní komise amerického Senátu pozvala mezi sebe hosta, behaviorálního psychologa Roberta Epsteina, který celém Senátu vysvětlil, jak překvapivě velkou roli mohli sehrát v průběhu amerických prezidentských voleb.

Hned v úvodu celé „přednášky“ či slyšení poznamenal Epstein: „Data, která jsem shromáždil od roku 2016, poukazují na to, že Google zobrazuje americké veřejnosti obsah, který je zjevně zaujatý ve prospěch jedné politické strany. Té strany, kterou já preferuji, což je irelevantní. Žádná soukromá firma by neměla mít právo manipulovat velkou částí populace na základě vlastních vědomostí a poznatků.“

Epstein předložil i výzkum, který jasně prokazuje, že při posledních volbách hlavy USA dopomohl algoritmus Googlu 2,6 – 10,4 milionům voličů se rozhodnout pro Hillary Clintonovou. Epstein však není zdaleka jediným odborníkem, který se zabývá nezdravým vlivem technologických společností na veřejnost. Jedním z jeho kolegů je i profesor práva Frank Pasqualle, který poukazuje na slepou důvěru uživatelů v kvalitu vyhledávaných odkazů, v relevanci a objektivnost.

Nikdo však netvrdí, dokonce ani Epstein, že by to Google dělal úmyslně. Jako řešení celého problému navrhuje, aby Google zpřístupnil své vyhledávací rejstříky. Na tomto základě by pak prý mohly vyrůst alternativní vyhledávače. Jde-li však o chybný algoritmus, může být důsledek globálního rázu a manipulovat neúmyslně veřejností také ve volbách jiných zemí než-li jen USA?