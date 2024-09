Intel byl blízko získání kontraktu na PlayStation 6, ale vítězí opět AMD

Kompatibilita jako hlavní faktor

Kromě finančních podmínek hrála důležitou roli také kompatibilita mezi generacemi konzolí. PS4, PS5 a chystaná PS5 Pro používají hardware od AMD, což zajišťuje plynulou zpětnou kompatibilitu. Pokud by Sony přešla na čipy od Intelu, vznikly by obavy z problémů s kompatibilitou starších her na nové generaci konzolí. Na rozdíl od otevřených platforem, jako je PC, kde mohou uživatelé snadno přecházet mezi AMD a Intelem, by uzavřená architektura konzolí mohla čelit vážným překážkám.

Viděli jsme problémy s kompatibilitou u jiných produktů, například u grafických karet Intel Arc A750 a A770, kde software nebyl schopen plně využít potenciál hardwaru. Podobné problémy se objevily i u kapesního herního zařízení MSI Claw, které používalo čip Intel a čelilo problémům s výkonem a výdrží baterie. Tyto komplikace zřejmě sehrály důležitou roli v rozhodnutí Sony zůstat u AMD.

Zdroj: Shutterstock

Intel ve finančních problémech

Toto rozhodnutí je pro Intel velkou ztrátou, zejména v době, kdy čelí vážným finančním potížím. Společnost nedávno oznámila historicky nízké příjmy a propouštění až 15 % svých zaměstnanců. Ztráta kontraktu na PlayStation 6, který by mohl přinést příjmy kolem 30 miliard dolarů, jen přidává na tlak, kterému Intel čelí.

Intel v posledních měsících zrušil svůj 20A uzel na cestovní mapě a místo toho se zaměřil na zdokonalení 18A, na který získal kontrakty například od Microsoftu a amerického ministerstva obrany. Tato rozhodnutí naznačují, že Intel musí své investice více zaměřit na stabilní a bezpečné projekty, což by mohlo vysvětlit i jeho neochotu přistoupit na finanční podmínky Sony.

Konec dlouhého souboje

I když se zdálo, že Intel má blízko k úspěchu, zpráva zmiňuje, že o čip pro PlayStation 6 usilovaly i další společnosti, například Broadcom. Intel sám nekomentoval jednání se Sony, ale vyjádřil nespokojenost s charakterizací celého procesu.

Ačkoli to tentokrát nevyšlo, Intel zůstává silným hráčem v oblasti čipů, zejména v segmentech mimo herní konzole. Jeho partnerství s Microsoftem a americkým ministerstvem obrany naznačuje, že i přes neúspěch v herním průmyslu má Intel před sebou stále lukrativní trhy.

Pohled do budoucna

Pro Sony je volba AMD opět logickým krokem. Společnost si zajistila zpětnou kompatibilitu s předchozími generacemi a navázala na úspěšnou spolupráci z minulosti. Otázkou zůstává, jak se bude PlayStation 6 lišit od svých předchůdců nejen po stránce výkonu, ale i inovací, které přinese na trh.

Pro Intel to je další ztracená bitva ve válce s AMD, ale zůstává zde naděje, že v budoucnu najde cestu zpět na herní trh. Ať už přes mobilní hraní, cloudové řešení nebo nové hardwarové technologie, Intel má stále co nabídnout.