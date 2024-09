iPhone 16 dostal bezdrátový recovery mode

Apple v posledních několika verzích svých operačních systémů pracuje na tom, aby bylo možné zařízení, na němž přestal systém bootovat, obnovit do výchozího stavu bezdrátově a bez použití stolního počítače. Jako první se bezdrátový recovery mode objevil na Apple Watch ve watchOS 8.5, kdy je možné do nich v případě potřeby dopravit čistý systém z libovolného zařízení s iOS/iPadOS 15.4. Následně ve verzi iOS/iPadOS 17 přibyla stejná možnost pro Apple TV s tvOS 17. A teď, s příchodem iOS/iPadOS 18, se zdá, že se stejných možností dočká i sám iPhone.

Pokud nový iPhone 16 z jakohokoliv důvodu vstoupí do recovery mode, stačí do jeho blízkosti umístit jiný iPhone s iOS 18 či iPad s iPadOS 18, ten přístroj v recovery režimu bezdrátově detekuje, ze serverů Apple stáhne firmware a nahraje jej něj. Ačkoliv jako zdroj systému může být použit jakýkoliv přístroj s iOS/iPadOS 18, obnovit takto aktuálně lze pouze nový model iPhone. Jestli Apple zpětně přidá stejný způsob obnovy i do starších modelů svých telefonů nebo tabletů, je prozatím nejasné, nicméně například u zmiňované Apple TV tato možnost obnovy systému postupně aktualizacemi přibyla u všech modelů vyrobených od roku 2015, takže je tu naděje, že se tak stane i u iPhonů a iPadů.

Slova o post-PC éře, kterými kdysi dávno Apple na trh uvedl iPad, tak získávají další význam. Pro nemalou část uživatelů zejména mladších generací jsou smartphone či tablet jediným výpočetním zařízením a v případě, že je nutné v některém z nich obnovit systém, museli navštívit servis, protože na provedení ve vlastní režii neměli ani technické prostředky ani dostatečné znalosti. Půjde-li probrat k životu mrtvý iPhone tak, že se položí vedle jiného, funkčního, pak i v případě, že by to skutečně zabralo jen u nižších desítek procent případů, je to krok správným směrem.