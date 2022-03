Jak danit kryptoměny?

Musí se kryptoměny danit?

Hned na úvod odpověď na tu nejdůležitější otázku: Ano, příjmy z kryptoměn podléhají zdanění.

Zapomeňte na to, že kryptoměny jsou anonymní platforma, jejímž cílem je nabourat současný centralizovaný finanční systém v globálním světě. Veškeré příjmy, které vám z činností spojených s kryptoměnami plynou, v České republice (a nejen zde) zdanění skutečně podléhají.

Příjmy z kryptoměn v České republice podléhají zákonu o daních z příjmů, ať už jde o jejich těžbu, obchodování a ať už tuto činnost provádí právnická osoba, nebo osoba fyzická.

Nespoléhejte přitom na to, že jde jen o malé příjmy a finanční správa se o nich nedozví. Na to svého času spoléhali i provozovatelé krátkodobých pronájmů přes platformy jako AirBnb nebo majitelé prvních webových portálů s vloženou reklamou platforem typu Google AdSense. Po pár letech všichni dostali výzvu od finančního úřadu a své příjmy skutečně zdanit museli. Lze předpokládat, že s růstem významu kryptoměn si finanční správa posvítí i na tyto (nezdaněné) příjmy.

Je rozdíl mezi těžbou a obchodováním kryptoměn?

Mezi těžbou a obchodováním kryptoměn je z pohledu zdanění zásadní rozdíl. Pokud kryptoměny těžíte, jde o soustavnou podnikatelskou činnost. Pravidla tedy budou s trochou nadsázky podobná jako u výrobní činnosti nebo u „klasické“ těžební činnosti. Musíte evidovat své příjmy (resp. výnosy), ke kterým lze přiřadit odpovídající výdaje (resp. náklady na pořízení těžební výpočetní techniky, na elektřinu, případně i na zaměstnance apod.). Potkat vás může i režim plátcovství DPH.

Pokud kryptoměny obchodujete jako fyzická osoba, o podnikání se nejedná. Zisky z obchodování kryptoměn tedy nebudete danit jako své příjmy z podnikání dle § 7 zákona o daních z příjmů. Nepůjde ale ani o kapitálové příjmy dle § 8.

Jak zdanit příjmy z obchodování kryptoměn jako fyzická osoba?

V České republice zdaníte jako fyzická osoba investice do kryptoměn dle § 10 zákona o daních příjmů. Jde tedy o „ostatní příjmy“. Zapomenout tedy můžete na časový test, který by příjmy osvobodil, na výdajové paušály i další „vychytávky“ z ostatních paragrafů. Na druhou stranu se vyhnete sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Příjmy do 30 000 Kč ročně pak budou osvobozené.

Na většinu drobných obchodníků se bude vztahovat sazba 15 %. Ke svým příjmům můžete uplatnit odpovídající výdaje (zdaníte tedy rozdíl mezi tím, za kolik jste kryptoměnu pořídili a za kolik jste ji prodali – tedy realizovaný zisk). Z toho plyne, že nic nedaníte do chvíle, než kryptoměnu se ziskem prodáte.

Pokud ale obchodujete velmi aktivně malé objemy, můžete mít problém, pokud si pečlivě nevedete průběžnou evidenci. Zisky totiž budete muset zdanit v českých korunách. Nebudete-li schopni předložit finančnímu úřadu přehlednou evidenci jako podklad k vašemu výpočtu, budete své příjmy muset zdanit, aniž byste mohli odpovídající výdaje uplatnit.

Začínáte obchodovat kryptoměny? Evidujte všechny transakce

Situaci si značně zjednodušíte, pokud budete obchodovat kryptoměny v páru s českými korunami. To však umožňuje jen omezený počet kryptoměnových směnáren. Jednou z nich je evropská kryptoměnová směnárna Coinmate.

Nejste si se zdaněním jistí? Raději oslovte daňového poradce

Pokud s kryptoměnami obchodujete velmi aktivně a máte z nich nadprůměrné příjmy, může být rozumné oslovit pro pomoc se zdaněním těchto příjmů daňového poradce.