Jak dobře znáte MacBook Air? Připomeňte si s námi ty nejvýznamnější milníky

Proč vznikl MacBook Air?

Od svého vynálezu se notebooky staly oblíbenou součástí kanceláří i domácností. Na rozdíl od stolních počítačů totiž byly snadno přenosné, ale co do funkčnosti se jim dokázaly vyrovnat. Ovšem Steve Jobs se rozhodl, že ani ten nejmodernější laptop na trhu není dost dobrý, protože všechny jsou příliš velké, neohrabané, neelegantní a k jejich nošení potřebujete velkou kabelku nebo batoh. Ovšem pouze do 15. ledna 2008. Tehdy totiž Steve Jobs vytáhl MacBook Air z klasické papírové obálky a uživatelé tak měli možnost pracovat na ultratenkém, výkonném a elegantním přístroji, který si mohli pohodlně odnést domů třeba i v obálce.

Proč i po 15 letech od uvedení patří MacBook Air k nejoblíbenějším modelům?

I přesto, že od uvedení prvního modelu již uplynulo dlouhých 15 let a samotný jeho vynálezce již bohužel není mezi námi, MacBook Air stále patří k těm vůbec nejoblíbenějším laptopům od výrobce Apple. Proč? Notebooky modelové řady MacBook Air jsou i v současné konkurenci elegantní, lehké, tenké a vysoce výkonné.

Revoluce v přenosných počítačích

Přestože v současnosti nám tento slavný model notebooku od společnosti Apple připadá zcela normální a nevzbuzuje v nás údiv, v době svého vzniku vyvolal skutečnou revoluci. Proto i jeho hodnocení a přijetí od uživatelů bylo kladné.

Po uvedení vůbec prvního modelu laptopu MacBook Air vznikla samozřejmě řada dalších a současná generace je ještě propracovanější, výkonnější a modernější.