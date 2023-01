Jak funguje Fidget Spinner? Může být prospěšný pro mentální vývoj dětí?

Zdroj fotografie: Shutterstock

Točit, či netočit?

Ačkoliv jsou tato točítka už třicet let stará, pořádně se prosadila až v roce 2017. V České republice se jich tehdy prodalo něco přes milion kusů. I když reklamní poutače nabádaly ke koupi ze zdravotních důvodů (pozitivní vliv na všímavost a trénink soustředěnosti u dětí s hyperaktivitou), žádné odborné studie zatím toto nepotvrzují.

Neoficiální údaje pak hovoří o tom, že zkreslení obrazu při vysokých otáčkách podporuje právě onu všímavost, což dále nabádá ke zvědavému experimentování s touto hračkou. Výsledným efektem je pak uklidnění mysli a soustředění se (odborníci dodávají, že to však dělá každý mechanický pohyb).

To by si však s nimi děti nesměly hrát ve škole během výuky. Kvůli vysoké oblibě totiž některé školy u nás i ve světě fidget spinnery zakázaly, jelikož odváděly pozornost žáků od učiva.

Zdroj fotografie: Shutterstock

Stále ještě můžeme vidět nepřeberné množství druhů fidget spinnerů líšící se podle zvoleného výrobního materiálu, jako je kov, plast, ale také tvarem těla, přičemž nejznámější je ten tvar se třemi hlavami (nebo výstupky, rameny).

Výrobci se předhánějí s atypickými tvary, či přidáním různých světýlek. Na principu fungování fidget spinneru to nemá prakticky žádný význam, a tak je na trhu přes 1400 druhů. Cena se přitom pohybuje od 30 korun pro ten základní a obyčejný druh spinneru, ale šplhají až do astronomických výšin u speciálních sběratelských kouseků.

Ruské luxusní šperkařství Caviar, které v minulosti vydávalo i pozlacené telefony, nabízelo v roce 2017 spinner ze zlata a stál 17 000 amerických dolarů (v přepočtu 380 tisíc českých korun). K mání pak byly ještě v lacinější (ale přesto jedinečné variantě) k mání osázené drahokamy nebo celý z uhlíkových vláken za necelých šest tisíc korun.

Zdroj fotografie: Oficiální (Caviar)

Princip fungování

Fidget spinner chytneme mezi dvěma prsty, nejčastěji to bývá palec a ukazováček a prsty na druhé ruce roztočíme, někdo to umí i bez použití druhé ruky. Hlavní součástkou, která umožňuje vůbec točení, je kuličkové ložisko. U dražších druhů spinnerů se používají celokeramická ložiska místo kovových: výběr druhu ložiska je rozhodujícím vlivem na délku točení.

Další podstatnou součástí je samozřejmě samotné tělo spinneru, které bývá rozložením hmoty tělesa vyrobeno tak, aby jeho schopnost rotace byla co nejdelší. K tomu ještě připočtěme hmotnost (kde obecně platí, že čím větší hmotnost, tím větší setrvačnost pohybu) a fidget spinner se může ve výsledku otáčet klidně až tři minuty.

Prvotním působením síly prstu dojde k rotaci těla a setrvává v rovnoměrném otáčivém pohyby. Rychlost rotace stejně nakonec ustává a zpomaluje kvůli působení třecích sil v ložisku. Při rychlé rotaci vznikají zrakové klamy dané konstrukčním a barevným provedením spinneru.

Zajímavostí může být otázka, zda se fidget spinner ve vesmíru bude točit o mnoho déle, nebo až nekonečně dlouho. Na ISS (Mezinárodní vesmírná stanice) provedli pokus, při kterém se fidget spinner choval podobně jako na Zemi. Odpor vzduchu společně s třecími silami (byť menšími než na Zemi) stejně nakonec spinner zastavily. To ale neplatí pro celý spinner. Ve stavu beztíže by se celý spinner dovedl točit navždy, limitem by pak byly jen vnější podmínky - o co by se fidget spinner dal zastavit či by ho přitáhla gravitace cizího tělesa.

I když fenomén fidget spinnerů už nemá takový ohlas, stále se výmýšlejí nové druhy, pořádají se různé soutěže a samozřejmě se z točítek stal i sběratelský předmět. Ten, kdo ho chtěl, ho již má zakoupený a ten, kdo ho nechce, tak s ním ani tento článek nepohnul.

Dokonce ani Google si nenechal ujít příležitost a integroval do svého vyhledávače minihru, kterou spustíte frází "fidget spinner".