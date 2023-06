Jak převést obrázek na text? Google Chrome představil novou funkci

Společnost Google se snaží přijít se sérií vylepšeními, které by měli v konečném důsledku pomoci lidem, kteří mají potíže se čtením a orientací na počítači. Není to tak dlouho, co přišel Google s tím, že dokáže převést text na obrázek. Nyní ale přichází z opačnou funkcí, tzn. funkcí, která převede obrázek na text.

V praxi jde ale více méně o podobnou technologii nazývanou OCR, která dokáže rozpoznávat znaky. Vše je také propojeno s režimem čtení. Hlavním cílem vývojářů bylo ulehčit čtení PDF souborů, které nevznikly z textového souboru, ale například z naskenovaných obrázků obsahujících text.

Zdroj: Shutterstock

Místo složitého luštění malých písmenek si může uživatel v prohlížeči Google Chrome nechat otevřít PDF soubor, převést ho na text a ten přečíst. V tuto chvíli není prozatím známo, kdy se chystá Google nasadit tuto funkci v rámci nějaké aktualizace. K nové sérii funkcí se pak s největší pravděpodobností dostanete přes standardní navigační panel.

Tuto novou funkci Google představil v rámci výstavy vzdělávacích technologií ISTE, kde mimo jiné také prezentoval rozšíření své služby Google for Education, která má pomoci učitelům při integraci jednotlivých Google služeb a dalších technologií do výuky. Mezi novinky v oblasti Google for Education patří například možnost generování návrhů na otázky pomocí umělé inteligence či možnost propojení s videi na YouTube.