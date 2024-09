Jak probíhá testování ve světě online her?

Počet hráčů digitálních her se vyšplhal až na 2,6 miliardy lidí po celém světě a jen v Česku se tzv. gamingu věnuje 2,5 miliónů lidí.

Očekává se, že trend bude pokračovat a v roce 2025 bude hráčů digitálních her přibližně 3,6 miliardy. Do příštího roku má mobilní průmysl vyrůst o 300 miliard dolarů jen v sekci mobilních her. Je to dáno tím, že herní svět průběžně implementuje nejnovější mobilní technologie.

Všude panuje tvrdá konkurence a očekávání hráčů jsou vysoká. Pokud se tedy průběžný růst a expanze mají podařit, bez efektivního testování produktů se to neobejde.

Nesejde na tom, jestli se jedná o online kasinovou hru nebo nejnovější battle royale počin. V testování neexistují zkratky, pokud mají uživatelé dostat do rukou finální produkt, který přinese bezproblémovou uživatelskou zkušenost, spolehlivost a důvěryhodnost.

V následujícím textu se podíváme na zoubek tomu, jaké druhy testování jsou ve světě online her k vidění, a rozebereme si, jakou sehrávají roli při zajišťování bezvadné hráčské zkušenosti.

Metriky hodnocení kvality produktu

Dnešní svět je jedno velké konkurenční prostředí. Jako herní vývojáři proto musíte před uvedením na trh dbát na to, aby byl váš produkt plně funkční a neobsahoval žádné chyby. Všichni víme, jak to dopadá, když se tohle podcení a na trh se dostane produkt, kterému kvalita chybí.

Lidé váš produkt zkritizují a napíší vám špatné recenze. To poškodí image vaší značky a otřese důvěrou zákazníků. To nikdo nechce. Proto při testování online her sledujeme tyto klíčové aspekty, které jsou nutným předpokladem kvality:

Jak dlouho se herní aplikace načítá?

Je vaše herní aplikace pro uživatele zajímavá?

Obsahuje hra nějaké zábavné funkce?

Má hra intuitivní design?

Jsou herní funkce snadno přístupné?

Jsou mediální soubory kvalitní (grafika, obrázky, texty, videa, zvuky)?

Důležitost testování online her

Testování produktů hraje při vývoji a uvedení jakékoli online hry naprosto klíčovou roli. Umožňuje odhalovat bugy, nepředvídatelné chyby a vychytávat různé mouchy, které by mohly při vydání dělat neplechu.

Proces testování zahrnuje zkoumání, dokumentování a opravování chyb v softwaru s cílem zajistit kvalitu a optimální výkon napříč herními zařízeními. Řádné testování umí předcházet případným problémům, které by jinak mohly negativně ovlivnit hráčskou zkušenost a propsat se do prodejů.

Testování se při kontrole kvality online her uplatňuje hned několik druhů:

Testování funkčnosti

Při testování funkčnosti se řeší otázka, jestli hra nebo herní aplikace fungují podle zadaných specifikací. Vše je v této fázi tzv. „black box“ a hlavním cílem je identifikace a odstranění bugů a chyb ve hře.

Testeři při něm hledají například problémy s vykreslováním, hratelností, audiovizuální stránkou, vypínáním a padáním.

Testování výkonu

Robustní online hra nebo herní aplikace by měly splňovat několik základních parametrů, jako je rychlá odezva, stabilní načítání a škálovatelnost pro různé úrovně provozu.

Při testování výkonu se tak kontroluje řada výkonnostních parametrů, například doba odezvy klientů a serverů a rychlost v různých sítích, například 4G, 3G, 2G nebo WiFi. V této fázi testování se kontroluje mimo jiné i spotřeba baterie.

Testování kompatibility

Testování kompatibility zajišťuje správné fungování hry na různých hardwarových konfiguracích, operačních systémech a zařízeních. Jedná se o testování hry na různých platformách s cílem vychytat případné problémy s kompatibilitou, které by mohly některým hráčům způsobovat komplikace.

Hodnotí se, jak dobře herní aplikace funguje na různých mobilních telefonech, noteboocích a desktopech s různou velikostí obrazovky, aniž by tím jakkoli utrpěla uživatelská zkušenost.

Cílem testování kompatibility je zajistit funkčnost, stabilitu, škálovatelnost a použitelnost hry na více platformách.

Testování lokalizace

Cílem tohoto typu testování je, aby hra byla lokalizována pro místní trh a cílové publikum. Nejedná se o prostý jazykový překlad, je to něco víc. Je to překlad herních textů, při kterém se vše přizpůsobuje obsahu a místním zvyklostem s ohledem na příslušné kulturní aspekty.

Pro hráče je testování lokalizace zárukou toho, že hra bude odpovídajícím způsobem zohledňovat jejich prostředí, že pro ně bude vše srozumitelné, napínavé a budou motivováni hru zkoumat dál.

Penetrační testování

V tomto případě se jedná o typ bezpečnostního testování, které se provádí před vydáním hry. Mělo by se týkat celého systému, hardware a síť nevyjímaje. Cílem procesu je, aby produkt splňoval bezpečnostní specifikace stanovené síťovými předpisy.

V této fázi se současně dbá na ochranu dat hráčů. Odpovídajícím způsobem musí být zašifrovány a zabezpečeny například finanční údaje, jako jsou osobní údaje a údaje o vkladech a výběrech.

Penetrační testování se dále stará o to, aby hra splňovala specifické předpisy. Řada online herních platforem působí v jurisdikcích s přísnými předpisy v otázce ochrany osobních údajů a zabezpečení a penetrační testování tím pádem může pomoct zajistit soulad s těmito požadavky, aby se předešlo právním postihům.

Testování zajišťující mimořádnou kvalitu produktů

S rostoucí oblibou online her se bude důraz na jejich testování zvyšovat.

U každé moderní herní společnosti by proto mělo být hlavním kritériem zprostředkování mimořádného herního zážitku. A tahle cesta vede právě přes zavádění efektivních metod a strategií testování, které budou provázet celý cyklus vývoje hry. Výsledný produkt pak bude odpovídat představám hráčů a na všech stranách zavládne spokojenost.