Jak se zbavit bolesti břicha? Zaručené rady, které vás dostanou z postele

Zdroj: Shutterstock

Kdo by neznal bolesti břicha. Jde skutečně o častý problém, který trápí mnoho lidí a znepříjemňuje jim jejich pracovní den. Při bolestech břicha se jen těžko můžete soustředit na svou práci. Někdy se může jednat o krátkodobé obtíže, ale v některých případech bolest přetrvává i několik dlouhých dní.

Zdroj těchto problémů může být různý. Ženy by asi dlouho nepřemýšlely a napadla by je menstruace a měly by pravdu. Menstruace je totiž jednou z nejčastějších příčin bolestí břicha. Než si povíme, jak se zbavit bolesti břicha při menstruaci, musíme si nejprve vysvětlit, proč menstruace bolí.

Téma příčin bolesti břicha krásně zpracovala farmaceutická společnost Golden Tree, čtěte: https://www.gogoldentree.cz/prehrana/bolest-bricha/

Na vinně jsou kontrakce dělohy, která se snaží z těla vypudit odlupující se děložní výstelku. Ty by sice sami o sobě bolestivé být neměly, ale mohou se vyskytnout abnormálně silné děložní stahy, které jsou většinou spojeny s vyšší hladinou prostaglandinů. Druhou možnou příčinou je nerovnováha hormonů estrogenu a progesteronu, které jsou produkovány vaječníky.

Zdroj: Shutterstock

Jak se zbavit bolestí břicha při menstruaci?

Na otázku: „Jak se zbavit bolesti břicha při menstruaci“ znali odpověď již naše babičky. Nejlépe pomáhá teplo, klid a odpočinek. Můžete tak vyzkoušet hřejivé obklady nebo si lehce masírovat břicho pro uvolnění měkkého svalstva. Také se doporučuje dodržovat určité zásady zdravé výživy, tzn. starat se i o optimální příjem tekutin. Nesmíte zapomenout ani na stravu bohatou na vápník, hořčík a vitamíny B, C a E.

Moderní přístup a řešení

V dnešní době se samozřejmě doporučují stejné rady, jaké používaly již naše babičky, ale pokud chcete tlumení bolesti ještě více podpořit, můžete vyzkoušet Golden Tree Complete Biotics. Tento přípravek podpoří vaši střevní a vaginální mikroflóru, a tím můžete bolestem břicha předcházet. Nejedná se o obyčejný preparát s probiotiky, jelikož tento produkt obsahuje 20 různých kmenů a 20 miliard prospěšných bakterií. Tento přípravek je vhodný při bolestech břicha obecně, takže pokud se ptáte, jak se zbavit bolestí břicha po alkoholu, odpověď je stejná.