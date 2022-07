Jak snížit teplotu v bytě? Přinášíme 7 tipů, jak ochladit domácnost

Proč bývá v bytech takové teplo?

V moderních bytech je dnes notoricky obtížné udržet chlad. Částečně je to způsobeno ekonomickou izolací budovy, která šetří energii v zimě a pomáhá vás udržet v teple během chladnějších měsíců. V létě vám toto ale rozhodně nepomůže.

Zkombinujte tento typ izolace s velkými okny a váš byt se může během okamžiku stát troubou.

1. Zablokujte slunce během nejteplejší části dne

Čím víc slunečního světla proudí do vašeho domova, tím bude teplejší. Teplo ve svém bytě můžete redukovat, pokud ve správnou dobu necháte zatažené žaluzie.

Obvykle je nejteplejší část dne odpoledne kolem třetí hodiny. Je to proto, že i když slunce již není na svém poledním vrcholu, Země vyzařuje světlo, které nasála. Tudíž by vaše žaluzie a závěsy měly být zatažené již kolem poledne a celé odpoledne - alespoň do 18:00.

Použití světlejších nebo neutrálních závěsů či žaluzií pomůže odrážet teplo ven ještě efektivněji. Investovat můžete i do zatemňovacích závěsů, které jsou dobré nejen pro blokování světla, ale zlepšují také kvalitu spánku.

2. Okenní fólie

Řekněme, že nechcete mít stále zatažené žaluzie a možná máte skvělý výhled nebo si opravdu užíváte občasné sluneční paprsky uvnitř vašeho domova - existuje další možnost, jak zabránit teplu v místnosti, která má velká okna: okenní fólie.

Okenní fólie funguje tak, že přilne k vašemu oknu a zabrání pronikání tepla dovnitř přes okno. Je to také efektivní způsob, jak ušetřit peníze za energii.

Ještě efektivnější je však termoizolační fólie, jež dokáže blokovat téměř 80 % slunečního tepla a až 99 % UV záření. Jedná se tedy o skvělý způsob, jak do místnosti propouštět dostatek světla a zároveň blokovat teplo.

3. Přenosné ventilátory

Není žádná velká věda, že jednoduchý přenosný ventilátor udělá váš pokoj chladnějším. Ať už běží na baterie nebo elektřinu, ventilátor foukající studený vzduch přímo na vás je skvělý způsob, jak bojovat proti teplu.

Dávejte si však pozor na jejich umístění. Pokud máte více větráků, nastavte je tak, aby se protínaly a vzduch na vás proudil z více směrů. Pakliže vlastníte krabicový ventilátor, který je dostatečně velký na to, aby se vešel do otevřeného okna, směřujte ho raději mimo vás než na vás. Sice na vás přímo vzduch foukat nebude, ale místnost se bude stále ochlazovat, jelikož se tak horký vzduch dostane z vašeho bytu ven.

Pro maximální efekt ventilátorů naplňte mísu ledem a postavte ji před něho. Tím si vytvoříte malou klimatizaci, kterou můžete umístit kdekoliv po bytě.

4. Vyhněte se používání kuchyňských spotřebičů vytvářejících teplo

V tropických dnech to poslední, co chcete, je více tepla ve vašem bytě. Používání sporáků a pecí k vaření jídel logicky zvyšuje teplotu i ve vaší kuchyni - někdy i hodně.

Naplánujte si na horké dny venkovní grilování, vydejte se na večeři do své oblíbené restaurace nebo vařte studená jídla, jako jsou těstovinové saláty apod. Pokud budete nutně potřebovat použít troubu nebo sporák, zkuste vařit později během dne, připravte si jídlo na více dní dopředu, a poté ho jen ohřejte v mikrovlnce.

5. Přejděte na energeticky úsporné žárovky

Běžné žárovky vyzařují velké množství tepla, zatímco energeticky úsporné žárovky nikoli. Vyměňte je tedy například za LED žárovky, které sice také generují nějaké teplo, ale je to jen zlomek ve srovnání s žárovkou tradiční technologie.

6. Otvírejte okna v noci

Velmi jednoduchý a jasný tip - otevřete okna, jakmile slunce zapadne a vzduch venku bude příjemnější než ten uvnitř. Tím se celý váš byt ochladí, vymění se vzduch a bude vám do něho celou noc proudit příjemný vánek.

Ráno pak okna nezapomeňte kolem deváté hodiny zase zavřít a zatemnit.

7. Vymalujte byt světlými barvami

Pokud si libujete v designování a potřebujete jiný přístup k tomu, jak zchladit místnost ve vašem bytě, přemalování tmavých barev je skvělou volbou. Bílá nebo studené neutrální barvy obsahují méně pigmentu - takže neabsorbují teplo jako tmavší barvy. Místo toho odrážejí světlo zpět. Jedná se o praktický způsob, jak ochladit místnost, ve které trávíte hodně času.

Existují dokonce i barvy s přidanými prvky, jenž lépe odrážejí UV paprsky.