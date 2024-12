Jak správně likvidovat nefunkční elektroniku?

Každý z nás se občas ocitne v situaci, kdy je třeba rozloučit se s nefunkčním nebo zastaralým elektronickým zařízením. Ale co s ním? Prosté vyhození do běžného odpadu není správné – ani z hlediska zákona, ani z pohledu ekologie. Recyklace elektroniky je důležitá nejen kvůli ochraně přírody, ale i kvůli možnosti opětovného využití cenných materiálů. V následujícím textu se dozvíte, jak na to správně, proč je recyklace nezbytná a co vlastně elektronické zařízení je.