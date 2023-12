Jak Telegram umožňuje šíření extrémismu skrytým kanálům

Telegram je šifrovaná zpráva, která je oblíbená mezi extremisty. Jeho kanály nemají žádný limit na počet předplatitelů, kteří se mohou připojit, a jeho přístup k moderování obsahu znamená, že skupiny a obsah, které by mohly porušovat podmínky služby na platformách jako Facebook, Instagram a X (dříve Twitter), zůstávají přístupné. Ale co se stane, když Telegram “omezuje” některé z nejvíce porušujících kanálů? Znamená to, že jsou zabanovány nebo smazány?