Jak tvůrci na Threads vydělávají, ale nerozumí algoritmu

Jak vydělat bonus na Threads?

Meta rozdělila tvůrce do různých úrovní bonusového programu. Každá z nich určuje, kolik peněz mohou tvůrci získat a jaké metriky musí jejich příspěvky splnit. Například fotografka Audrey Woulard, která má přes 25 000 sledujících na Instagramu a okolo 5 500 na Threads, dokázala pomocí své strategie zaměřené na odpovědi splnit podmínky pro měsíční bonus 500 dolarů. Klíčem pro ni bylo zaměřit se na komentování cizích příspěvků místo vytváření vlastního obsahu. S pomocí této taktiky dosáhla požadovaných 60 příspěvků s minimem 750 zhlédnutími.

Tento přístup jí umožnil být více selektivní v tom, na co reaguje. Woulard tvrdí, že se soustředí na „polarizační obsah,“ tedy příspěvky, které rozdělují lidi a podporují aktivní diskusi. Mezi témata, na která ráda reaguje, patří manželství, rodičovství nebo politika. Vyhýbá se však příliš zjevné snaze o angažovanost a tzv. clickbaitu.

Další tvůrci, jako například malíř Josh Kirkham, který má téměř 800 000 sledujících na Instagramu, sdílejí podobné zkušenosti. Přestože jsou jejich příspěvky na Threads dobře přijímány, stále mají problém odhalit vzory, které by vedly k úspěchu. Algoritmus Threads se mění nečekaně a často náhodně, což způsobuje, že některé příspěvky, které by podle tvůrce měly fungovat, nedosáhnou požadovaného zhlédnutí, zatímco jiné uspějí zcela neočekávaně.

Algoritmus, který preferuje odpovědi

Jedním z charakteristických rysů Threads je výchozí časová osa „pro vás“, která silně spoléhá na doporučené příspěvky spíše než na obsah od účtů, které uživatelé již sledují. Toto nastavení vedlo ke zvláštnímu fenoménu, kdy se na Threads mohou objevit příspěvky i od zcela neznámých lidí, často na zdánlivě banální témata. Co však tyto příspěvky spojuje, je počet odpovědí, které generují.

Meta se snaží, aby Threads zůstaly platformou pro „veřejné konverzace“ a zároveň aby omezila obsah týkající se aktuálních zpráv a politiky. To ovšem způsobilo, že Threads někdy působí méně dynamicky než konkurenční platformy, jako je X. Algoritmus má zvláštní sklon preferovat příspěvky, které generují odpovědi, a to i na běžná témata. Tato zvláštnost však přinesla i problémy. Mnozí tvůrci se totiž začali soustředit na obsah, který je záměrně polarizační, jen aby přilákali co nejvíce odpovědí.

Zdroj: Shutterstock

Meta sice uznává, že příspěvky s vysokým počtem odpovědí mají větší šanci být doporučeny, ale zároveň se snaží omezit spam a snížit počet obsahu, který je jen záměrně kontroverzní nebo banální. Jak uvádí jeden z tvůrců, i přes algoritmické výhody zůstává tento systém nejednoznačný.

Výzva pro tvůrce

Jedním z důvodů, proč je pro tvůrce obtížné využívat Threads naplno, je fakt, že tato platforma ještě nemá svou jedinečnou identitu. To způsobuje, že tvůrci musí využívat různé strategie, které by fungovaly na jiných platformách, například na Instagramu nebo TikToku, ale na Threads se ne vždy osvědčí. Navíc někteří tvůrci mají obavy, že Meta v budoucnu program omezí, jak se to stalo u podobných iniciativ, jako byly bonusy za videa na Instagram Reels.

Tvůrci však vnímají Threads jako příležitost experimentovat s novými formami obsahu a dosáhnout na finanční bonusy, které jim umožňují věnovat se tvorbě na plný úvazek. Přesto si mnozí stěžují na netransparentnost algoritmu, který je základem úspěchu na této platformě.