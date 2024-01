Algoritmus na Facebooku je zodpovědný za 75 % útoků predátorů

Na konci minulého roku na tento problém upozornil stát Nové Mexiko, který zažaloval společnost Meta, což je mateřská společnost Facebooku a Instagramu, za to, že doporučovala nezletilým uživatelům sexuální obsah. Podle interních informací pocházejících od zaměstnanců Mety by denně mělo být na jejich sociálních sítích obtěžováno více než 100 000 dětí.

V roce 2021 byl vybrán algoritmus Facebooku jako hlavní spojovací článek mezi dětmi a predátory. Zaměstnanci prý upozornili vedoucí pracovníky na to, že je potřeba přepracovat doporučovací algoritmus. Tato iniciativa se ale bohužel nesetkala s úspěchem. Statistiky hovoří o velice smutném zjištění, protože tento algoritmus je prý zodpovědný až za 75 % všech kontaktů mezi dospělými a dětmi.

Zdroj: Shutterstock

Když by se pak měly srovnat obě sociální sítě, tak je dokonce Instagram horší, protože sexuální tématika se zde objevuje až 38krát častěji. Vyšetřovatelé v Novém Mexiku si pak založili vlastní účty na těchto sociálních sítích, kde předstírali, že chodí do sedmé třídy. Byli zděšeni, když jim začaly chodit nabídky na sex nebo nejrůznější sexuální obrázky.

To, co vadí Novému Mexiku není jen algoritmus samotný, ale také fakt, že Meta doposud nepřijala žádná adekvátní opatření. Pravdou ale je, že se Meta v poslední době snažila zavést nový algoritmus na Instagramu, který by přesně tomuto měl zabránit. Nové Mexiko ale není jediné, které žaluje Metu. Žalobu podalo i dalších 41 států.