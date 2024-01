Meta hodlá před dospívajícími blokovat některá nebezpečná témata

I přesto, že se spíše mluví o fake news či diskriminaci a nepřijetí lidí ze skupiny LGBTQ+, tak existují i jiné problémy, které mohou mít velmi fatální následky. Řeč je třeba o sebepoškozování dospívajících či o poruchách příjmu potravy. Dospívajícím je neustále předkládán vzor v podobě vyhublých a svalnatých idolů.

Pokud dotyčný nesplňuje daná společenská kritéria, tak může velice snadno sklouznout právě k sebepoškozování či k poruchám příjmu potravy. Na tuto skupinu se zaměřila společnost Meta a oznámila, že zavádí asi největší balíček aktualizací, který má ochránit právě mladistvé uživatele.

Zdroj: Shutterstock

V praxi by mělo o to, že na Facebooku a Instagramu se před dospívajícími skryjí veškeré příspěvky týkající se sebepoškozování, grafického násilí či poruchách příjmu potravy. Pokud bude tento příspěvek rozpoznán jako škodlivý pro osoby mladší 16 let, tak se jim nezobrazí, ani když daný účet sledují.

Navíc chce Meta pod tato opatření zahrnout a zaměřit se na všechny mladistvé osoby a ne jen na ty, které se nově registrovaly. Všem nezletilým uživatelům bude doporučeno, aby přijali doporučené nastavení. Uživatelé sociálních sítí mladších 16 let jsou tak automaticky zařazeni do kategorie s nejpřísnější filtrací zobrazovaného obsahu i reklamy.