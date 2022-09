Jak vybrat herní notebook do 10 tisíc? Poradíme, na co se zaměřit

Zatímco stolní počítač zůstává mezi mnoha PC hráči na prvním místě, někdy je prostě potřeba něco trochu přenosnějšího. Herní notebook může být zařízení, které využijete na cestách a zpříjemníte si tak zdlouhavou cestu. Pakliže si ale vybíráte notebook k hraní her, nehledíte jen na specifikace, nicméně na notebook jako celek, včetně vestavěné klávesnice a displeje.

Rychlé tipy:

Koukejte na GPU : většina her je závislá na GPU, který nelze v notebooku upgradovat. Dobrý grafický procesor zajistí, že notebook bude schopný hrát hry při vysokém nastavení po dobu několika let. Nevyznáte-li se, zadejte si model grafické karty do YouTube či Google a podívejte se, jak na ni běží současné hry.

: většina her je závislá na GPU, který nelze v notebooku upgradovat. Dobrý grafický procesor zajistí, že notebook bude schopný hrát hry při vysokém nastavení po dobu několika let. Nevyznáte-li se, zadejte si model grafické karty do YouTube či Google a podívejte se, jak na ni běží současné hry. Upgradovat můžete i později : mnoho komponentů, jako třeba RAM nebo úložiště, lze v notebooku upgradovat, takže se nemusíte obávat, zda-li vám výchozí konfigurace bude stačit. V ideálním případě volte konfigurace s 16 GB RAM. Těch se vám ale do cenovky 10 tisíc Kč příliš nedostane. Ohlédněte se tedy po konfiguraci 8 GB RAM a časem dokupte silnější modul (jeho instalace opravdu není těžká a vystačíte si s YouTube videem).

: mnoho komponentů, jako třeba RAM nebo úložiště, lze v notebooku upgradovat, takže se nemusíte obávat, zda-li vám výchozí konfigurace bude stačit. V ideálním případě volte konfigurace s 16 GB RAM. Těch se vám ale do cenovky 10 tisíc Kč příliš nedostane. Ohlédněte se tedy po konfiguraci 8 GB RAM a časem dokupte silnější modul (jeho instalace opravdu není těžká a vystačíte si s YouTube videem). Koukejte na kvalitu klávesnice : pokud neplánujete přikupovat herní klávesnici, dbejte na to, aby herní notebook disponoval adekvátní klávesnicí vhodnou ke hraní.

: pokud neplánujete přikupovat herní klávesnici, dbejte na to, aby herní notebook disponoval adekvátní klávesnicí vhodnou ke hraní. Na výdrž baterie se vykašlete: Jen velmi málo notebooků, včetně dražších, vydrží déle než pár hodin hraní, a proto tedy kapacitu baterie nepokládejte za klíčový parametr ve vybírání.

Vymezte si hry, které chcete hrát

Hraní počítačových her začíná od jednoduchých titulů, které lze spustit téměř na čemkoliv, až po ty nejvější AAA trháky, jenž vyžadují výkonný CPU a vyhrazený GPU, aby běžely s přijatelnou snímkovou frekvencí.

Pokud vás tedy baví hry jako Minecraft, Stardew Valley, Rocket League, Overwatch, League of Legends, CS:GO, Civilization VI a spoustu dalších velmi populárních her, měla by vám v pohodě stačit integrovaná grafická karta v kombinaci se silnějším CPU. V závislosti na hře budete nejspíš muset místy obětovat trochu detailních vizuálních efektů, ale stále budou hratelné.

Pakliže váš seznam zahrnuje hry jako Zaklínač 3, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 nebo Metro Exodus, bylo by nejlepší investovat do notebooku s dedikovanou GPU, které do 10 tisíc nebývají, a tedy pro vás bude lepší ještě nějakou dobu šetřit. Pokud se ani tak do budgetu nevejdete, zvažte služby jako jsou GeForce Now či Google Stadia (ale bez opravdu svižného internetu to nedoporučujeme).

Klíčová je grafická karta a procesor

Jak jsme již zmínili, grafickou kartu a procesor obsažené v herním notebooku nelze upgradovat. Proto je důležité, abyste od začátku dostali přesně to, co potřebujete - a co vám bude stačit na dalších pár let.

Přestože je CPU hlavní součástí každého PC, obrovskou roli u hraní her má právě GPU. Většina nejlepších grafických karet v noteboocích pod 10 tisíc zkrátka není. V této cenové relaci ovšem v posledních letech pořádně šlápla na pedál společnost AMD se svými integrovanými grafickými kartami, na kterých si zahrajete poměrně slušně.

Procesor doporučujeme zvolit Intel nebo AMD, na Qualcomm ani MediaTeku si moc nezahrajete (je-li řeč o herních titulech zmíněných výše). Procesory Intel se dodávají v označeních Celeron, Pentium a dále pak Core i3, Core i5, Core i7 a Core i9, z nichž každý je silnější než předchozí. Tyto čipy jsou k dispozici až do 12. generace (vydané v roce 2021), přičemž bychom nedoporučovali investovat do notebooku s generací starší než 10. Pokud tento článek čtete těsně před Vánocemi 2022, možná už naleznete i notebooky s generací 13.

Nejnovější a nejrychlejší procesory značky AMD nesou název Ryzen 6000 Mobile. AMD má rovněž velké zastoupení i s předchozími CPU Ryzen 5000 a Ryzen 4000, ale opět zde platí, že do starších není radno investovat. Po Ryzen 3000 totiž došlo k velkému skoku ve výkonu. Mobilní herní procesory AMD Ryzen se dodávají v označeních Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 a Ryzen 9. U her si však vystačíte i s Ryzen 5. Neutrácejte tedy nad rámec svého rozpočtu jen proto, abyste získali Ryzen 7 nebo Ryzen 9.

Výběr mezi dvěma výrobci čipů je opravdu na vás. Pokud však budete postaveni před rozhodnutí, zda zvolit trochu našlápnutější grafickou kartu či lepší procesor, volte vždy konfiguraci s lepší grafickou kartou. U modelů do 10 tisíc Kč si ale stejně mezi grafickými kartami nevyberete, ohlížejte se tedy na produktových stránkách po integrovaných grafických čipech Iris Xe (Intel) nebo Radeon Vega 7/8 (AMD). Systémy založené na Intelu obecně stojí o něco více, ale netrpí sníženým výkonem baterie, kterého bylo povšimnuto u některých systémů AMD.

Jestli jsme vám zmátli hlavu, zjednodušíme vám výběr na dva konkrétní procesory:

Tip redakce pro Intel: Intel Core i5-1135G7

Tip redakce pro AMD: AMD Ryzen 5 5300U, AMD Ryzen 5 5500U

3 tipy na herní notebooky do 10 000 Kč

Lenovo IdeaPad 5 15ARE05

Technické parametry:

Rozlišení displeje: 1920 x 1080 (Full HD)

Procesor: AMD Ryzen 5

Generace procesoru: Zen 2 - 4. generace

Počet jader procesoru: 6

Grafická karta: AMD Radeon Graphics

Operační paměť: 8 GB

Typ úložiště: 256 GB SSD

Notebook IdeaPad 5 15ARE05 je postaven na moderním procesoru AMD Ryzen řady 4000, který pracuje na frekvenci 2.3 GHz, nebo až 4 GHz v turbo režimu, přičemž je doplněn o 8 GB DDR4 operační paměti. Nechybí ani svižný pevný disk SSD M.2 PCIe NVMe a integrovaná grafika AMD Radeon Graphics. Jeho cena začíná na 9 699 Kč, přičemž časem můžete upgradovat kapacitu SSD úložiště. Nevýhodou naopak je, že operační paměť 8 GB už zvýšit nelze.

HP 255 G8

Technické parametry:

Rozlišení displeje: 1920 x 1080 (Full HD)

Procesor: AMD Ryzen 5 5500U

Generace procesoru: Zen 2 - 4. generace

Počet jader procesoru: 6

Grafická karta: AMD Radeon Graphics

Operační paměť: 8 GB

Typ úložiště: 256 GB SSD

Pro vysoký výkon využívá tento 15" notebook 6jádrový procesor AMD Ryzen 5 5500U, který spolehlivě uspokojí vaše herní požadavky. Obrazový výstup pro 15,6" Full HD displej zajistí integrovaná grafická karta AMD Radeon RX Vega 7. Operační paměť DDR4 o velikosti 8 GB s vysokou pracovní frekvencí 3200 MHz vám zase poskytne dostatek výkonu i pro náročné hry a multitasking.

ASUS 15 X515EA

Technické parametry:

Rozlišení displeje: 1920 x 1080 (Full HD)

Procesor: Intel Core i5

Generace procesoru: Tiger Lake - 11. generace

Počet jader procesoru: 4

Grafická karta: Intel Iris Xe Graphics

Operační paměť: 8 GB

Typ úložiště: 512 GB SSD

Mezi nejvhodnější herní notebooky s procesorem Intel patří rozhodně ASUS 15 X515EA. Využívá 4jádrový procesor Intel Core i5-1135G7, který disponuje technologií HyperThreading pro plynulejší multitasking se schopností zpracovat až 2 procesy současně na jedno jádro. Jedná se o procesor se základní pracovní frekvencí 2.4 GHz s možností navýšení až na 4.2 GHz v režimu turbo. Procesor je dále doplněn o 8 GB DDR4 operační paměti. Zobrazení na 15.6" IPS-level Full HD displeji (1920 x 1080 bodů, 250nits, 45% NTSC) zajišťuje grafická karta Intel Iris Xe Graphics. Pro uživatelská data je připraven pevný disk 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe s možností instalovat HDD, což je o polovinu větší úložiště než nabízejí dva předchozí notebooky.