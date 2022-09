Jak vybrat kávovar? Průvodce jednotlivými typy kávovarů, jejich výhod a nevýhod

Hlavní vlastnosti a součásti automatických kávovarů:

Zásobník na vodu a vodní filtr

Topné těleso

Čerpadlo

Možnost výběru z mnoha receptorů kávy

Automatické oplachování

Odkapávací miska (obvykle vybavena senzory, které vás upozorní, když je plná)

Některé modely jsou vybaveny integrovaným automatickým napěňovačem mléka nebo parní tryskou

Displej

U automatických kávovarů je důležité nejprve zvážit integrované receptury kávy. Pokud pijete pouze černou kávu, poohlédněte se po stroji bez mléčného systému: to vám umožní ušetřit peníze vynaložené nejen na samotný kávovar, ale také na produkty k jeho údržbě. Pakliže hledáte kávovar určený spíše pro přípravu mléčných kávových nápojů, je vhodné zvážit, zda si chcete mléko napěňovat parní tryskou sami, nebo zda by pro vás bylo výhodnější, kdyby to dělal kávovar za vás. V opačném případě hledejte stroj s mléčným systémem, který se snadno udržuje. Různé nádrže, přídavné trubky a jejich připojení značně ztěžují postupy údržby.

Jakmile zvážíte tyto klíčové funkce, můžete přejít k přemýšlení o dalších funkcích: automatické oplachování, obrazovka, design a také rychlost a hlučnost.

Z hlediska ceny nabízejí automatické přístroje pravděpodobně nejširší cenové rozpětí mezi všemi typy kávovarů. Jejich cena totiž závisí na mnoha faktorech, včetně materiálů, které jsou k jejich výrobě použity, a dostupných funkcí. Pokud tedy máte omezený rozpočet, a přesto si chcete vychutnat dobrou, vysoce kvalitní kávu, investujte do hlavních faktorů, které jsme zmínili dříve, a teprve poté zvažte aspekty pohodlí a designu.

Výhody plně automatických kávovarů: