Jak vybrat nejlepší herní židli?

Photo by Florian Olivo on Unsplash

V herním světě se poslední dobou nemluví o ničem jiném než o 4K rozlišení neboli Ultra HD. Grafika vás dokonale vtáhne do hry, obraz skvěle pracuje se světlem a má rychlou obnovovací frekvenci, což si už užijete hlavně u akčních her. Pokud si chcete užít nekompromisní střílečku i epické RPG v tom nejlepším rozlišení, neobejdete se bez našlápnuté výbavy. Taková pořádná herní mašina ale něco stojí a na její pořízení si můžete vzít i půjčku.

Pro dokonalý herní zážitek je ale zásadní také komfort. Herní židle by se měla umět přizpůsobit vašemu tělu a měla by být potažená kvalitním materiálem. Co dalšího by taková ideální herní židle měla splňovat?

Mechanika je klíčovým parametrem

Mechanika židle určuje, do jaké míry se křeslo přizpůsobí vaší poloze při hraní. Synchronní mechanika poskytne skvělé dynamické sezení, židle automaticky mění sklon a kopíruje tak vaše záda. Tím se stává ideálním parťákem pro víkendové hraní. Křesla s asynchronní mechanikou ale zase zvládnou nastavit sklon opěráku a sedáku nezávisle na sobě pomocí páček, křeslo se vám tak skvěle přizpůsobí. Pokud u počítače sedíte několik hodin denně, je pro vás takové křeslo tou pravou volbou.

Zaměřte se i na materiál

Co si budeme povídat, herní židle potažená kůží je sice stylová, v létě se v ní ale při hraní pořádně zapotíte. Ideální jsou proto prodyšné materiály, jako je polyuretan, který je navíc i poměrně odolný.

Vychytávky, které oceníte

Dražší herní židle vám nejen déle vydrží, ale ještě vám hraní zpříjemní celou řadou vychytávek. Velkým plusem je například bederní opěrka, která zajistí zdravější sezení, a v zápalů hraní se tak nebudete tolik hrbit. Vždy také dejte přednost nastavitelným područkám, z nichž ideální jsou varianty 3D nebo 4D. Při výběru herní židle nezapomeňte ani na takové detaily, jako jsou kolečka. Ta by měla být pogumovaná a vybavená brzdou, aby vám křeslo nepodjelo při dosedání.