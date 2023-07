Jak vybrat židli k počítači? Tipy pro Home Office, hraní her i zdravotní obtíže

Po dlouhém sezení na židli nás doprovází různé zdravotní neduhy, jako je bolest zad, bolest hýždí, mravenčení v nohách nebo dokonce i bolest hlavy (například od krční páteře). Do jisté míry ale můžete těmto problémům předcházet. V tomto článku si představíme několik rad, na co si dát pozor při výběru té správné židle. Právě díky správné židli můžete tyto problémy minimalizovat.

Ergonomie je základ

Každý jsme úplně jiný. Někdo je vysoký a hubený a někdo zase malý a tlustý. Z toho vyplývá, že každý také potřebujeme jinou židli nebo si alespoň tu naši nastavit tak, aby nám dokonale vyhovovala. Proto jsme zmínili ergonomii jako první bod.

Zdroj: Shutterstock

Při výběru židle se tak zaměřte především na to, aby židle umožňovala nastavit výšku sedáku, opěradlo či područku. Ideálně si ji vyzkoušejte naživo. Zkuste si do této židle sednout a měli byste cítit dostatečnou oporu pro svá bedra, dolní část zad, horní část zad a dokonce i krk. Pokud budete držet hlavu ve vzduchu (neopřenou) můžete si být jisti, že vás dříve či později bude krk velice bolet.

Podpora páteře

Nezbytné také je, aby vaše nová židle nabízela dostatečnou podporu pro páteř. V ideálním případě by měla mít vytvarované a zakřivené opěradlo podle tvaru zad tak, aby pomáhala udržovat správnou polohu zad. Pro páteř je ale důležitý i sedák, který by měl být tak akorát měkký, hluboký a široký.

Pokud třeba máte širší stehna, dejte pozor, aby se vám tam pohodlně vešla. Někdy mají židle područky tak úzce u sebe, že si do ní pohodlně nesednete. V ideálním případě byste nohy měli mít mírně rozkročené a kolena by měla svírat úhel 90 stupňů. Nejdůležitější ale je váš pocit, musíte se zkrátka cítit pohodlně.

Zdroj: Shutterstock

Materiál

Při výběru židle je důležité se také zaměřit na materiál. Můžete mít židli koženou, koženkovou nebo látkovou. Nejlepší volbou je rozhodně židle z prodyšného materiálu, která umožní cirkulaci vzduchu a minimalizuje pocení. Pokud máte neprodyšnou židli, můžete mít kvůli ní i opruzeniny. Zároveň by polstrování mělo být dostatečně pohodlné, jak na sedadle, tak na opěradle.

Pohyblivost a možnosti nastavení

Židle by měla být rozhodně vybavena nastavitelným mechanismem i odpružením. Celý mechanismus by měl navíc fungovat plynule a měl by umožňovat nastavení výšky sedáku, naklonění opěradla či nastavení polohy područek. Tím zkrátka nastavíte židli tak, aby vám maximálně vyhovovala a splňovala vaše individuální potřeby. Výhodou jsou určitě i kolečka, i když nejsou nutností.

Jakou židli vybrat pro Home Office?

Celá řada zaměstnavatelů dneska nabízí možnost práce z domova. Bohužel mnoho lidí má sice v kanceláři kvalitní židli, ale doma již vybavení pro několika hodinovou práci nemá. Jinými slovy židle, kterou mají uživatelé doma, bývají jen ty nejlevnější ze slevových akcí. To je ale škoda, protože na ní v případě Home Office trávíte většinu dne.

Zdroj: Shutterstock

Měli byste se tak zamyslet a pořídit si tu správnou židli. Tu, která poskytuje maximální pohodlí a podporu. Rozhodně se poohlédněte po nějaké ergonomické s nastavitelnými prvky, která vám bude dělat správnou oporu vašeho těla i přo dlouhodobém sedění.

Jakou židli vybrat pro hráče?

Další kategorií uživatelů, kteří na židli tráví mnoho času, jsou rozhodně hráči počítačových her. Herní židle jsou zaměřeny na výrazný design s barevnými prvky, extra polstrováním, podporu pro krk a záda a celkové pohodlí. Speciálně hráči by si měli židli osobně vyzkoušet, aby bylo zajištěno maximální pohodlí, proto nedoporučujeme objednávat z internetu. Nikdo totiž nechce, aby jeho herní zážitky byly ovlivněny nepohodlným sezením.

Jakou židli vybrat při zdravotních obtížích

Za zmínku stojí i lidé s různými zdravotními obtížemi, jako jsou chronické bolesti zad, vyhřezlé meziobratlové ploténky, zablokovaná ramena, atp. Je proto nezbytné o to více času věnovat správnému výběru židle, která slouží i jako prevence proti těmto zdravotním komplikacím tím, že nabízí dostatečnou podporu a polstrování pro exponované části lidského těla.

Stále ale platí i obecné doporučení, že by si lidé po dlouhé sezení měli dělat přestávku, rozcvičit se a udržovat správné držení těla. Špatná židle může proměnit krásný film, hezkou hru nebo pracovní dobu doslova v noční můru. Nepodceňujte výběr židle a berte to jako investici do prevence svého vlasntího zdraví.

Zdroj: Shutterstock

Uvědomme si ovšem, že každý člověk je originál a má své jedinečné potřeby a preference, proto je těžké označit jednu židli za nejlepší. Každému bude vyhovovat něco jiného. Zmínili jsme proto alespoň oblasti, na které si máte dávat pozor při výběru. Nejlepší ale samozřejmě je, když máte možnost zajet do prodejny s nábytkem a několik židlí si sami vyzkoušet.

Dalším důležitým faktorem, který dozajista ovlivní výběr židle, jsou vaše finance či váš rozpočet. Není problém koupit drahou a pohodlnou židli. Zkuste si stanovit pevný rozpočet a v rámci něj vybrat tu nejlepší a nejpohodlnější. Židle ale není zdaleka jediným faktorem, který ovlivňuje správný posed u počítače. Dalšími takovými jsou třeba výška a umístění monitoru, klávesnice a myši. Na ty se zaměříme zase jindy.