Nicméně víme dobře, že reklama je tedy velice velkou součástí dnešního obchodního světa. Je to jedním z mnoha způsobů, jak mohou firmy oslovovat své potenciální, ale také stávající zákazníky, upozorňovat na své produkty (novinky), služby a budovat si tak své jméno. Ale k tomu, aby reklama skutečně vynikla a upoutala pozornost potenciálních zákazníků, je třeba vytvořit něco poutavého. V tomto článku vám představíme, jak na to, a že i pomocí obyčejného kurzu v Canvě zvládnete udělat poutavou reklamu i vy.

K čemu slouží reklama a proč je důležitá?

Tedy ve zkratce jsme si to už řekli výše. Ale pojďme stručněji do hloubky. Představte si, že reklama je vlastně takový hnací motor ve sféře podnikání. Nejde jen o propagaci produktů, má mnohem hlubší smysl. Je to klíčovým prvkem jak informovat (převážně potenciální) zákazníky o novinkách, budovat identitu značky, podporovat prodej a vytvářet dlouhodobé vztahy se spotřebiteli. Takže stručně, jejím hlavním úkolem je, že díky ní se zvyšuje povědomí o dané značce, tím se samozřejmě zvyšuje i prodej a posiluje se důvěry a vztahy se zákazníky. A spokojení zákazníci dají reference svým známým a tak to jde ruku v ruce směrem k růstu a úspěchu firmy.

Jak vytvořit graficky poutavou reklamu?

K tomu, aby byla reklama dostatečně poutavá, je třeba dodržet několik věcí. My vám představíme nejzákladnější body, jak vytvořit poutavou reklamu z grafického hlediska. Tyto body by vám mohly alespoň trochu pomoci při vytváření reklamy. Je jedno jestli ji budete dělat v Canve, Adobe Photoshop nebo jinde.

V první řadě musíte znát svou cílovou skupinu. Prvním krokem úspěšné reklamy je cílení na správnou cílovou skupinu zákazníků. Tedy tady musíte vědět - kdo jsou vaši potenciální zákazníci? Jaké jsou jejich preference, zájmy a potřeby? a podobně. Všechny tyto informace vám pak pomohou vytvořit grafiku a obsah, které dokonale osloví cílovou skupinu.

Komunikujte jasně. Tím myslíme, že grafický design reklamy by měl být jasný a snadný. V tomto případě je třeba dodržet, aby byly základní informace okamžitě viditelné. Proto je třeba použít jednoduché a čitelné písmo vhodné velikosti. Věděli jste, že někdy stačí jen jeden silný vizuální prvek nebo slovo, aby bylo dosaženo požadovaného účinku? Je tomu tak.

Nebojte se barev, ale používejte je rozumně. Barvy mají obrovský vliv na naše emoce a reakce. Vybíráte-li barvy pro svou reklamu, uvažujte i o jejich psychologické povaze. Například červená může evokovat vášnivost a vzrušení, zatímco modrá může působit uklidňujícím a důvěryhodným způsobem. Co se týče barev, ty by také měli odpovídat vaší značce a komunikovat její hodnoty.

Kreativita a originalita je velmi důležitá. V dnešní době, která je přeplněná reklamami z každé strany, je kreativita a originalita klíčová. Prostě potřebujete zaujmout, odlišit se. Proto by mělo být vaším cílem vytvořit něco, čím vystoupíte z davu.

Musíte myslet na vhodný výběr obrázků a grafiky. Obrázky a grafika hrají klíčovou roli v reklamě. Pokud například použijete vlastní fotografie a grafiku, může to vaší reklamě přidat autenticitu. No a na základě toho vám to pomůže odlišit se od konkurence.

Další důležitou částí je komunikování výhod. To znamená, že vaše reklama by měla jasně komunikovat o tom, jaké jsou výhody vašeho produktu nebo služby. No a co se týče grafického zpracování těchto výhod, tak například můžete použít grafické prvky, které vizuálně zdůrazní tyto výhody a upoutají vizuální zákazníka.

Toto je jen pár bodů z mnoha, které vám pomohou vytvořit úspěšnou, originální a poutavou reklamu. A pokud vás to zaujalo, pak pro vás máme také tip, kde si takovou reklamu můžete vytvořit.

Kde si mohu vytvořit poutavou reklamu?

Pokud si chcete vytvořit poutavou reklamu, nemusíte mít rozsáhlé grafické schopnosti ani nějaký předražený software. Na internetu existuje několik online nástrojů, jako například Canva, které vám umožní snadno vytvářet profesionální reklamy. Samozřejmě, není to jen tak, že se do toho pustíte a půjde to jako po másle. Všechno vyžaduje určité znalosti a dovednosti, ale nemusíte se bát, protože pomocí Canva kurzu na Skillmea získáte všechny potřebné znalosti v krátké době.

Výhodou také je, že Canva nabízí širokou škálu šablon, které můžete přizpůsobit svým potřebám. Můžete přidávat texty, obrázky, loga a mnoho dalších prvků, abyste vytvořili reklamu přesně podle vašich představ. Takže pokud chcete začít dělat kvalitní reklamy a máte blízko ke grafice, určitě jděte do toho. Je to kreativní práce, ve které se určitě nudit nebudete.