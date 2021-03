Jak zapojit chytré telefony do vašich milostných hrátek?

S mobilním telefonem trávíme čím dál tím víc času. Uléháme s ním, probouzíme se s ním, doprovází nás velice často i na onu místnost – co kdybychom se tam nudili… no, řekněte sami.

Zcela jistě je nám mobil zdrojem informací, často i vzdělání ale především zábavy. Počkejte, zábavy. Samozřejmě hlavně máme na mysli takovéto domácí sjíždění fejsbůčku a instáče a dalších silně návykových záležitostí… Ale, co kdybychom tu zábavu posunuli o level výš, co říkáte? Možná už tušíte, kam míříme. Sledujte dál.

Když už ho všude sebou vláčíme a nosíme si ho i do postele, proč ho v té posteli nevyužít o trochu více. Už přihořívá? Ano, máme na mysli zapojení mobilu do milostných hrátek (a vlastně to vůbec nemusí být jen v posteli)… A je to venku!

Takže, co tu máme?

Nejen mobil, Alexa, žárovka a další zařízení s wifi jsou tzv. chytrá zařízení. Mezi chytrá zařízení se už dnes řadí i erotické hračky. Ano, říká se jim např. chytré vibrátory. Mohou to být klasické vibrátory, vibrační vajíčka – btw. velice zábavné, řekneme si k nim více - nebo podtlakové hračky typu womanizér (možná jste o nich slyšeli).

U vibrátorů nebo podtlakových stimulátorů slouží mobilní telefon především k nastavení vibrací či síly a intenzity podtlaku. Dá se volit z přednastavených, mnohdy až deseti nebo dvanácti variant. Ale dá se také nastavit vlastní program, který vyhovuje právě konkrétní uživatelce.

Co se týče zmíněných vibračních vajíček, skýtají možnost užít si lechtivé a pikantní situace v páru. Vibrační vajíčko je hračka, kterou si žena vkládá do vaginy a užívá si vibrací vajíčka uvnitř. Ale co když si ovládací aplikaci nainstaluje a s hračkou si spáruje telefon partner a začne vajíčko ovládat a pouhým swajpováním prstu po displeji ovládat úroveň a četnost vibrací vajíčka uvnitř partnerky… Co říkáte pánové a dámy, neláká vás to ani trošku?

Tak moment, a co chlapi?

No, tak to bylo potěšení pro dámy. A teď něco pro pány. No, není toho tolik. Prostě výrobci chytrých erotických hraček myslí víc na dámy. Nicméně existují masturbátory ovladatelné přes mobilní aplikaci.

Ale vzhledem k tomu, že obsloužit penis je maličko náročnější než vaginu či klitoris, jsou to hračky z vyšších cenových kategorií. Ale pokud je vyzkoušíte, tak na nich budete ulítávat, protože toho umí fakt hodně. Budou na vás mluvit, budou vonět, budou se sami pohybovat a to vše ještě můžete regulovat a nastavit si i – podobně jako u vibrátorů – vlastní uživatelský program.

Ve dvou se to lépe táhne

Už jsme něco ohledně společných chytrých milostných aktivit naznačili u vibračních vajíček. Nicméně to bylo potěšení tělesné pouze pro dámy. Máme tu i něco pro oba a pro společné hrátky. Jde o tzv. párové vibrátory. Pokud jste o nich ještě neslyšeli, rádi prozradíme, jak to funguje. Typicky jde o hračku ve tvaru „U“.

Jedna nožička, ta menší, je uvnitř ženy spolu s penisem partnera a ta druhá je venku a jejím úkolem je potěšit partnerčin klitoris Díky té nožičce uvnitř jsou stejnými vibracemi stimulována jak vagina, tak penis partnera a oba jsou tak na stejné vlně v tu chvíli jistě pozitivních vibrací. Asi nemusíme zdůrazňovat možnost využité předpřipravených módů vibrací a možnost nastavit si vlastní.

Vzrušující a zábavné využití mobilního telefonu je snadné a na dosah

Co na závěr? Zkrátka, když už ten mobil nosíme všude sebou, proč ho nevyužít ještě více a nezapojit ho do milostných hrátek. Doba tomu jde naproti. Výrobci vymýšlejí nové a nové funkce nejen u aut, praček a ledniček, ale i u erotických pomůcek. Tak si tu dobu pěkně užijme. Covidu navzdory.

Navíc sex, orgasmus a jakákoliv pohybová aktivita posilují imunitu. Takže vzhůru do toho, přátelé moderních technologií. Užijte si to!

