Jak zrušit odběr u stránek na Facebooku a zbavit se jejich spamu?

Když začínaly působit v digitálním světě sociální sítě, pohltilo to někoho dříve a někoho později. Každopádně na počátku sociálních sítí bylo o mnoho méně uživatelů, a proto i obsahu bylo znatelně méně. Uživatelé si tak prohlíželi jednotlivé stránky a dávali jim své lajky.



Nové příspěvky a obsahy stránek se jim pak zobrazovaly na jejich hlavní stránce. Postupem času ale přibývalo uživatelů a příspěvky z těchto stránek se staly méně žádanými nebo se klidně celá stránka mohla prodat jinému majiteli, ten ji přejmenoval a nyní jen těží z její dávné slávy, respektive dosahu.

Nicméně není od věci si zkontrolovat, které stránky jsme si vlastně označily a které vlastně odebíráme. Těžko si totiž pamatujete jejich plný název, abyste si je mohli dohledat a manuálně odebrat sledování, nehledě na možné riziko přejmenování stránky. Jak to tedy udělat?

Stačí se přihlásit ke svému účtu na Facebooku, rozkliknout svou profilovou fotku na levé straně a zvolit Nastavení a soukromí. Zde zvolíte „záznamy o aktivitách“ a v levém panelu najdete volbu „Kontakty“. Odtud je to pak velice jednoduché, protože naleznete „Stránky, To se mi líbí a zájmy“ a v pravé části se vám již objeví seznam stránek, kterým jste dali „to se mi líbí“.

Pokud chcete vzít zpět označení stránky a odběr novinek, stačí kliknout na tři tečky vedle stránky a zvolit jedinou dostupnou volbu „Už se mi to nelíbí“. V tuto chvíli bohužel neexistuje způsob, jak můžete hromadně odebírat odběr stránek, ale musíte tuto činnost provádět hezky jeden po druhém.