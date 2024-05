Jak zrychlit svůj mobilní telefon? Vyzkoušejte tyto tipy

Prvním důvodem, proč byste měli dbát na rychlost svého mobilního telefonu, je efektivita práce a produktivity. Rychlé a plynulé fungování aplikací umožňuje rychlejší vykonávání úkolů, což je zásadní zejména v pracovním prostředí. Zpoždění či sekání aplikací může brzdit váš pracovní postup a vést ke ztrátě času i trpělivosti.

Důležitost rychlého telefonu se projevuje i v aspektu zábavy. Plynulý průběh her, streamování videí nebo procházení sociálních médií přispívá k lepšímu uživatelskému zážitku. Pomalé načítání obsahu nebo trhání aplikací může negativně ovlivnit vaši zábavu a frustrujícím způsobem narušit relaxační momenty.

Dalším důvodem, proč je důležité udržovat svůj telefon v maximální kondici, je zajištění bezpečnosti a ochrany dat. Zpoždění v systému může vést k narušení bezpečnosti vašeho zařízení, zvýšit riziko útoků malware nebo zpomalit reakci na varovné signály v případě kybernetických hrozeb.

Jak poznat, že je váš telefon potřeba zrychlit? Signály mohou být různorodé. Patří sem zpomalení odezvy, zvýšená spotřeba baterie, zahřívání zařízení, prodloužení doby spuštění aplikací nebo časté pády aplikací. Pokud si všimnete některého z těchto znaků, může být čas provést údržbu a optimalizaci výkonu vašeho mobilního telefonu.

V mobilním telefonu existují některé aplikace, které váš mobilní telefon silně zatěžují a také zatěžují vaši paměť. Například každý multimediální soubor, který si na WhatsAppu otevřete, se vám nejdříve uloží do paměti. Již po roce zjistíte, že tato aplikace zabírá skutečně velké množství vašeho úložiště.

Podobným „žroutem“ je i prohlížeč Google Chrome a vlastně každá aplikace napojená na sociální sítě. Jestliže hojně využíváte komunikační aplikace a sociální sítě, tak vám velice rychle dojde úložiště. Ale také je zde problém v tom, že tyto aplikace neustále běží na pozadí, aby kontrolovaly příchozí novinky a oznámení.

Jinými slovy to znamená, že i když máte mobilní telefon jen v kapse, neustále zaměstnává velkou část výpočetního výkonu, úložiště, ale také mobilních dat. Níže proto popisujeme několik typů, jak si můžete zrychlit výkon vašeho mobilního telefonu. Pokud se váš telefon s Androidem začíná zpomalovat, existuje několik tipů, které můžete vyzkoušet k optimalizaci jeho rychlosti a výkonu.

Restartujte telefon

Jednoduchý restart telefonu může často vyřešit problémy s pomalým výkonem. Podržte tlačítko vypnutí po dobu 5–10 sekund a vyberte možnost "Restartovat". I když si to asi neuvědomujete, tak většina uživatelů to dělá tak, že každý večer dá svůj mobilní telefon na nabíječku. Jinými slovy jejich telefon není vypnutý klidně několik měsíců. Mnoho aktulalizací a updatů se ale právě instaluje po restartování systému. Jestliže k restartu nedojde, tak to výrazně zpomalí celý telefon.

Zkontrolujte aktualizace systému

Zajistěte, že máte nainstalované nejnovější aktualizace softwaru pro váš Android. Přejděte do nastavení > Systém > Aktualizace systému a zkontrolujte, zda jsou k dispozici aktualizace. Někteří uživatelé mají totiž primárně nastavené aktualizace telefonu jen pomocí Wi-Fi. Jejich mobilní telefon ale používají s mobilními daty, a tak se telefon nikdy neaktualizuje. V tomto případě je také zapotřebí upravit nastavení telefonu.

Uvolněte úložný prostor

Omezte přeplnění paměti tím, že odstraníte nepotřebné soubory a aplikace. Přejděte do nastavení > Úložiště a uvolněte místo odstraněním nevyužívaných položek. Takovými položkami mohou být soubory u aplikací jako je WhatsApp, jak jsme o tom již mluvili výše. Problém mohou způsobit i velké soubory, jako jsou filmy a video záznamy. Telefony v dnešní době umějí natáčet i v rozlišení 4K, a pouhých 10 minut tohoto záznamu zabírá obrovské množství úložiště. Je tedy potřeba zapřemýšlet o případném zálohování svých dat.

Vymažte mezipaměť aplikací

Vyčistěte mezipaměť aplikací, abyste zlepšili rychlost a výkon. Přejděte do nastavení > Aplikace > Spravovat aplikace a vyčistěte mezipaměť pro jednotlivé aplikace. V jejich mezipaměti se může nacházet mnoho dat za několik měsíců. Jejich vymazáním navíc získáte i cenný úložný prostor.

Odinstalujte nepoužívané aplikace

Zbavte se aplikací, které nepoužíváte, a uvolněte tak paměť a výkon. Klepněte a podržte ikonu aplikace a vyberte možnost "Odinstalovat". Když se podíváte do mobilního telefonu, tak zjistíte, že tam máte i 40 aplikací. Reálně ale využíváte jen zhruba 10. Zkuste proto projít svůj seznam aplikací a vymažte data těch, které nepotřebujete a následně je odinstalujte.

Vypněte animace

Vypnutí animací může zlepšit rychlost a odezvu vašeho zařízení. Přejděte do nastavení > Usnadnění > Text a displej a vypněte možnost "Odebrat animace". Tímto způsobem můžete sice zrychlíte telefon, ale není to příliš efektivní. Nicméně pokud máte starší mobilní telefon a hledáte každé procento výpočetního výkonu, dosáhnete tímto krokem nějaké úspory.

Vypněte synchronizaci a data na pozadí

Omezte synchronizaci dat na pozadí, aby se snížila spotřeba energie a zlepšil se výkon. Přejděte do nastavení > Síť a internet > Datové využití aplikací a vypněte synchronizaci pro vybrané aplikace. Jendá se o aplikace, které vás udržují informované, zpravidla to jsou komunikační aplikace typu WhatsApp, Telegram či Messenger. Dále pak emailový klient, widget s aktuálním počasím a podobné aplikace. Po chvíli zjistíte, že těchto aplikací, které pracují na pozadí a neustále stahují nějaká data je poměrně dost.

Malware

Zkontrolujte, zda se v telefonu nenachází malware Skenujte svůj telefon antivirovým programem, abyste odhalili a odstranili škodlivý software, který může zpomalovat váš Android. Někdy se může stát, že je mobilní telefon pomalý, i když jste provedli všechna výše uvedená doporučení. Důvodem může být právě infekce nějakým škodlivým virem.