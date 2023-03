Jaká je povinná výbava do auta pro rok 2023? Co již s sebou tahat nemusíte?

Špatná výbava auta je jedním z častých prohřešků řidičů při policejní kontrole. Povinná výbava se při tom oproti historii velice zjednodušila a je koncipována tak, aby nám v krajní nouzi pomohla zachránit třeba i život. Její plné znění pak stanovuje zákon č.341/2014 Sb. a upravuje ho vyhláška 206/2018 Sb. Na to, co si s sebou musíte vzít a co již tahat nemusíte, se podíváme v následujícím článku.