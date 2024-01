Jaká je vaše skutečná úroveň ovládání MS Excel?

Mezi nejoblíbenější a velmi často používané nástroje pro správu tabulek patří Microsoft Excel, nicméně skutečná úroveň ovládání tohoto programu může být pro mnohé záhadou.

Často se stává, že lidé klamou sami sebe, pokud jde o jejich schopnosti v Excelu, a do svého životopisu si úroveň ovádání tohoto programu trochu přikrášlí. Ale opravdu si myslíte, že jste v tomto programu pokročilý až expert? Právě proto je důležité vědět, co na tyto úrovně musíte v tomto programe ovládat. A pokud do skupiny pokročilého až experta nepatříte, není nikdy pozdě absolvovat nějaký ten kurz Excelu, díky kterému se na tuto úroveň opravdu dostanete. Pojďme si tedy představit alespoň základní věci, které musíte v MS Excelu ovládat jako začátečník, pokročilý a expert.

Úrovně MS Excel

Co se týče mylného uvedení skutečné úrovně ovládání aplikace MS Excel, nemusí být jen klamání a zavádění. Někdy si můžeme myslet, že jsme v Excelu na mnohem pokročilejší úrovni, než je skutečnost. Je to zejména kvůli tomu, že mnozí lidé používají pouze omezené funkce programu a neznají všechny jeho možnosti, kterých je fakt nespočet.

Naopak někteří skuteční experti právě často podceňují své schopnosti, jelikož Excel nabízí nespočet pokročilých funkcí, které jsou pro běžného uživatele nepřístupné.

Základním krokem k objektivnímu vyhodnocení vlastních schopností v Excelu je být upřímný sám k sobě. Pokud víte, že jste se dosud omezovali jen na základní operace, přiznat si to je krok správným směrem. Stejně důležité je však uvědomit si, že vždy existuje prostor pro zlepšení a vzdělávání.

Začátečník

Začátečníci by měli samozřejmě ovládat ty nejzákladnější prvky, které jsou hlavními věcmi pro efektivní používání programu. Do toho se řadí například práce s buňkami. Samozřejmostí je také otevírání, ukládání souborů, kopírování, vkládání, výběr a mazání dat.

Druhým takovým základním pilířem je ovládání nejzákladnějších vzorců, mezi které patří jednoduché aritmetické operace, jako jsou sčítání, odčítání, násobení a dělení. Jejich správné používání umožňuje začátečníkům provádět jednoduché výpočty a manipulovat s číselnými hodnotami.

Pro efektivní využívání Excelu je nezbytné, aby začátečník pochopil základy formátování. Toto zahrnuje formátování buněk, řádků a sloupců podle potřeby. Schopnost vizuálně organizovat a zvýrazňovat data přispívá k lepšímu porozumění přehledu tabulky.

V neposlední řadě by začátečník měl být schopen pracovat s jednoduchými funkcemi, jako je SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTA, LARGE, SMALL, SUBTOTAL. Tyto funkce poskytují rychlá a efektivní řešení pro běžné výpočty a analýzy dat.

Pokud v tomto programu nejste doma, a tyto funkce vám nic neříkají, nebo na druhé straně tyto věci už ovládáte a chcete vědět víc, velmi dobrou pomůckou pro vás může být absolvování online kurzu Excel, díky kterému se naučíte vše od základů až po pokročilé. Takže pokud na sobě chcete začít pracovat, investujte do sebe, protože se vám to určitě vyplatí.

Pokročilý

Co se týče člověka, který ovládá MS Excel na pokročilé úrovni, očekává se od něj, že má zmáknutí všechny základní dovednosti s tímto programem a plus k nim ovládá i řadu dalších úkonů a funkcí. Pojďme se tedy podívat na to, co by měl pokročilý uživatel ovládat.

Rozšiřování základních vzorců o pokročilé funkce jako VLOOKUP, HLOOKUP, ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, IF, AND, OR nebo IFERROR, AGGREGATE a mnoho dalších umožňují vyšší přesnost a flexibilitu při zpracovávání dat. Právě díky nim je uživatel schopen vytvářet sofistikované vzorce, které dokážou vyřešit i komplexní analytické úkoly.

Vytváření vizuálních prezentací dat, by mělo být pro pokročilé uživatele samozřejmostí. Grafy, tabulky a vizualizace jsou prostředkem k lepšímu porozumění informací a prezentaci výsledků.

Správa velkých dat je pro pokročilé uživatele denní rutinou. Takže v tomto případě vám jako pokročilému uživateli používání filtrů, skupin a podmínek umožňuje rychlou a efektivní analýzu obsáhlých tabulek. Všechno si budete umět vyfiltrovat a organizovat na základě potřeb.

Expert

No a přicházíme na samotného experta. Co všechno by měl ovládat člověk, který je v programu MS Excel expert? Odpovědí je samozřejmě, skoro všechno. Nicméně, my jsme vám připravila takové nejzákladnější věci, které by měl expert ovládat.

Schopnosti experta by měly zahrnovat nejen základní funkce, ale také pokročilé znalosti a sofistikované techniky, které jsou nezbytné pro komplexní správu a interpretaci informací.

Expert by měl být schopen vytvářet vzorce umožňující rychlé a přesné výpočty s velkým objemem dat. Dále by měl být schopen využívat tabulky ke správnému organizování a strukturování dat, a to nejen na jednom listu, ale i při práci s více listy v rámci jednoho souboru.

Power Query a Power Pivot by měly být v arzenálu experta jako nedílná součást jeho nástrojů pro analýzu dat. Tyto nástroje umožňují importovat, transformovat a analyzovat komplexní data z více zdrojů.

No a takovou poslední věcí, která by měla být naprostou samozřejmostí experta je i programování v jazyce VBA, díky kterému umí efektivně vytvářet automatizované procesy a tak se také zvyšuje efektivita jeho práce s tímto programem.

Jak si můžete zlepšit své znalosti v tomto programu?

No a pokud vás teď po dočtení těchto znalostí prefackala krutá realita, a vy jste si mysleli, že jste v Excelu expert, a najednou jste zjistili, že jsou vaše znalosti tak akorát pro začátečníka, nemusíte být smutní. Stále umíte na sobě zapracovat více, a na úroveň experta se časem dostat. Tady vám dáváme několik tipů na to, jak se zlepšit v tomto programu.