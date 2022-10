Jaká jsou rizika spojená s posíláním intimních fotek přes internet?

Sextování často začíná nevinně, ale jeho následky mohou být velmi nemilé. A zatímco si mnoho lidí myslí, že je to problém spíše mezi mladými lidmi, terčem sexuálního vydírání se stávají všechny věkové kategorie.

Než začneme znít přehnaně rodičovsky, měli bychom zdůraznit, že chápeme, že k intimním rozhovorům dochází. Konverzace s potenciálními partnery na sociálních sítích a seznamovacích aplikacích se stala pomyslnou novou normou. To však neznamená, že byste neměli být opatrní, pokud jde o socializaci online.

Přestože existuje mnoho důvodů, proč se sextování a zasílání fotek vyhnout, zde jsou čtyři největší nebezpečí, o kterých by měl vědět každý:

Nikdy nevíte, s kým máte online co do činění. Na fotce může být pohledná přitažlivá paní, zatímco za monitorem může sedět predátor.

Když vás někdo kontinuálně žádá o nahé fotky, může mít skryté úmysly a později vás vydírat. K sexuálnímu vydírání dochází častěji, než si uvědomujeme.

I když příjemce vaše textování a fotky sdílet nebude, stále může být váš telefon (nebo cloud) ztracen, odcizen nebo hacknut.

Uniklé fotografie mohou trvale zničit vaši pověst, kariéru i osobní vztahy.

V tomto článku probereme škody, které mohou pocházet z odesílání explicitních fotografií cizím lidem (nebo komukoli) na internetu, a ponoříme se do důsledků uniklých fotografií.

Když se sextování pokazí: běžný scénář

Téměř vždy to začíná stejným způsobem: procházíte Facebook nebo seznamovací aplikaci a někdo vás zaujme. Začnete spolu chatovat a oni navrhnou přenést konverzaci do aplikace pro zasílání zpráv. Poté vás požádají, abyste nahou fotku. Možná se dokonce ptají jemnějším, méně urážlivým způsobem – naznačujíc nevinné úmysly.

Nejprve váháte, ale nakonec se podvolíte. Koneckonců, znáte tolik dalších lidí, kteří to dělají, takže to nemůže být tak nebezpečné. Možná jste si dokonce vytvořili důvěru k osobě, která žádost podává. Možná to zpočátku dokonce odmítáte, nechcete to uspěchat a snažíte se vyhnout tomuto nepříjemnému rozhovoru. Ale nakonec se podvolíte a fotku pošlete.

Všechno se zdá být v pořádku, dokud vaše nejlepší kamarádka nezavolá a neoznámí vám, že viděla vaši nahou fotku na internetu. Zpanikaříte a uvědomíte si, že toto je ve skutečnosti fotka, kterou jste poslali pouze dotyčné osobě. Nyní byl na internetu zveřejněn nevinný rozhovor s někým, kdo vás zaujal.

Nebezpečí sextování a zasílání nahých fotek

Sexuální vydírání

V případě, že jste o sexuálním vydírání ještě neslyšeli, jedná se o formu vydírání, kdy se sexuální obrázky nebo videa používají k vymáhání peněz z oběti. Predátoři obvykle získávají kompromitující obrázky nebo videa vydáváním se za někoho jiného, hackováním, vydíráním přes webovou kameru nebo zneužíváním vztahů. Poté vyhrožují, že získané snímky zveřejní, pokud jim nezaplatíte. Někteří pachatelé se dokonce pokoušejí vymámit z oběti sexuální „laskavost". Tento způsob vydírání je na vzestupu a stává se dospělým i dětem každý den.

Legální stránka věci

Odesílání nebo přijímání nahých fotografií nezletilých osob je nezákonné. Je to považováno za držení dětské pornografie a může vás dostat do vážných problémů - a to až dvou let za mřížemi. Osoba, se kterou komunikujete, může TVRDIT, že je starší 18 let, ale jak si můžete být jisti?

Některé státy také uznávají sexuální vydírání jako kyberzločin, ačkoli mohou odkazovat na různé definice, jako je kybernetické vydírání, sexuální vykořisťování, nedobrovolná pornografie a distribuce intimních obrázků bez souhlasu.

Sexuální predátoři

Dalším nebezpečím sextování je fakt, že byste mohli celou dobu komunikovat se sexuálním predátorem. Může se zdát zřejmé, že lidé, kteří od vás požadují sexuální obsah, mohou být predátoři, ale na co se lidé chytají častěji - i ODESÍLATELÉ sexuálního obsahu mohou být predátoři.

Někteří manipulují s ostatními tím, že pošlou nahou fotku jako první, o které tvrdí, že je jejich, jen aby vás přiměli na oplátku poslat nahou fotku jim. Vytváří tak jakousi úroveň důvěry. Jejich fotografie je však obvykle falešná a posílají vám ji jen proto, aby od vás mohli získat obsah, který v budoucnu následně využijí k vydírání.

Tip proti internetovému vydírání: Chcete-li nahlásit internetové vydírání, doporučujeme provést tři kroky: (1) zachovat veškeré vydírání, důkazy a komunikaci; (2) oznámit internetové vydírání policii; (3) kontaktovat zkušeného právníka v oblasti internetového vydírání a spolupracovat s ním.

Poškození reputace

Pokud na internet uniknou vaše explicitní fotografie, videa nebo texty, vaše pověst by mohla být poskvrněna (přinejmenším). Může to vést k veřejnému online zahanbování na sociálních sítích, ztrapnění, ztrátě zaměstnání, ztrátě budoucích pracovních příležitostí nebo dokonce ztrátě respektu přátel a rodiny.

Mladší oběti si mohou myslet, že poškození dobré pověsti začíná a končí popularitou mezi přáteli. Poškození však může být dlouhodobé a dalekosáhlejší, než si kdy představovali. Internet je nekonečný. Snímky, které byly kdysi jen mírně trapné, se mohou postupem času stát naprosto katastrofálními.

K intimním konverzacím dochází - co je však potřeba mít na paměti

Nikdy neposílejte peníze ani nesdílejte finanční informace s ostatními (zejména bankovní údaje). Ty je prakticky nemožné vysledovat a pro predátory je to běžný způsob, jak využít ostatní.

Chraňte své osobní údaje. Udržujte komunikaci na platformě, kde jste se s osobou původně poznali. Pokud osoba, se kterou mluvíte, navrhne, abyste konverzaci přenesli na Google Hangouts, Skype, WhatsApp atd., mohou za tím být skryté úmysly. Přechod na jinou platformu zvyšuje míru rizika. Ve stejném duchu se vyplatí posílit vaše nastavení zabezpečení na sociálních sítí.

Buďte skeptičtí ke vztahům na dálku. Pro predátory je poměrně snadné využít internet ve svůj prospěch. I když si možná myslíte, že internetová komunikace je bezpečnější než osobní kontakt, realita může být právě opačná. Celosvětová popularita sociálních platforem umožňuje predátorům pronásledovat ostatní v míře, které se nevyrovnají ani ti nejplodnější sérioví násilníci.

Predátoři využívají anonymity, kterou internet nabízí, a také zvýšené důvěry. Většina z nás by například dobrovolně osobně nemluvila s obchodníkem s dětmi – ale mohli bychom to dělat online, aniž bychom si to uvědomovali.

Stejně tak neposílejte intimní fotky jiné osobě na internetu jen proto, že vám ji poslal jako první. To je běžný nástroj vyděračů. Mohou vám poslat obrázek, na kterém ani nejsou oni, a využijí obrázek, který pošlete na oplátku vy, aby vás vydírali.