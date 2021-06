Jaké jsou možnosti při ztrátě zaměstnání

Ztráta zaměstnání může způsobit celou řadu problémů. Nejvíce se asi obáváme v takové chvíli o svou existenci. Ať jsme sebeskromnější, peníze budeme určitě potřebovat. Někdy se ale dobrá práce nenajde hned a je zapotřebí postarat se o své živobytí.

V ještě složitější situaci jsou ti, kteří bydlí v pronajatém bytě či domě.

Je třeba platit nájem a najednou není z čeho.

Pro majitele nemovitosti by v tomto případě mohla být vhodnou možností půjčka se zástavou. Ale co dělat, pokud nemáte byt či dům v osobním vlastnictví? Vzhledem k tomu, že v dohledné době nebudete mít žádné významnější příjmy, budete muset hledat finanční produkty spíše u nebankovních poskytovatelů. Nebankovní půjčka je rozdělena do několika kategorií pro lepší orientaci. Pokud máte záznamy v registrech dlužníků, pak se zaměřte na hledání informací o produktu půjčka bez registru.

Vyhledávat můžete také s pomocí srovnávače půjček Lundea nebo na jiném vhodném webu, který se zaměřuje na informace o nebankovních poskytovatelích.

Hlavně to s výší poskytnutého úvěru nepřehnat

V případě okamžité nouze také můžete využít produkt, díky kterému budete mít na účtu potřebnou částku ještě ten den, co si o ní zažádáte. Hledejte pod označením rychlá půjčka.

Je třeba myslet na to, že ne každý poskytovatel finančních prostředků je solidní.

Proto je třeba vše rozvážit a rozhodnout se po zralé úvaze.

Nikdo přeci nechce zažít chvíli, kdy u jeho dveří zvoní poštovní doručovatel s obálkou, která skrývá exekuční příkaz. Raději se z nepříjemné životní situace dostaňte po malých krůčcích. Až budete mít opět jisté zaměstnání, můžete přemýšlet o klasické hypotéce od banky. O ní najdete informace na webu, kde je připravena hypoteční kalkulačka Finanční patron. Po zadání několika málo údajů vám prozradí, jaké máte možnosti a také, jaké na vás čekají po uzavření hypoteční smlouvy splátky.