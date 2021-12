Jaké vybrat chytré hodinky? ARMODD Squarz 9 budou hitem letošního roku

Své zápěstí bychom měli svěřit výrobcům, kteří znají české potřeby a kteří nabízejí i lokální podporu. Kupodivu i zlaté české ručičky hodily šipku do tohoto odvětví a utvořily před lety značku ARMODD, která v uplynulých letech zaznemanala enormní úspěch na zdejší půdě a letos konečně expanduje i do světa. Svým tuzemským kořenům však zůstala věrná, a my se tak můžeme podívat na jejich letošní hit, ARMODD Squarz 9 Pro.

Domácí posilovna na levačce

ARMODD Squarz 9 Pro spojují v ideálním poměru cenu, funkce i atraktivní vzhled. Jejich nadčasový design se čtvercovým displejem o úlopříčce 1.72 palců nejen reaguje na moderní trendy, ale také působí zcela genderově neutrálně, myšleno že se hodí na každého bez rozdílu pohlaví. Rovněž se takový design hodí ke každé výstroji, ať už k šatům, k obleku nebo do posilovny.

Sportovními funkcemi vás dokážou pořádně prohnat a nabídnou vám kvalitního fitness trenéra, i kdyby posilovny opět zavřely své brány. Při fyzické zátěži vám vypomůžou s monitoringem tepové frekvence, zdravotních funkcí, ušlých kroků a dle zvoleného typu zátěže vypočítají i spálené kalorie dle nejspolehlivějších světových rovnic. Při ceně bezmála 1500 Kč v případě zakoupení v aktuálně probíhající slevové akci tak svými funkcemi dohání i značky několikanásobně dražší.

U standardní notifikací vám hodinky dokáží zobrazit upozornění na e-mail, SMS, příchozí hovory či veškerá oznámení z různých aplikací. Velké plus rozhodně jsou i zdravotní funkce, jako například monitorování kvality spánku či krevního tlaku. Co je však rozhodně neobvyklé v této cenové kategorii, je volání přes hodinky pomocí Bluetooth či dálkové ovládání hudby.

Jedny hodinky, tisíce stylů

Nespornou výhodou je pak i široká paleta barevných provedení, kterými se trefíte do vkusu synovi, dceři, rodičům či prarodičům. Přizpůsobit si však můžete nejen jejich externí vzhled, ale dokonce i samotný ciferník. Armodd Squarz 9 Pro mají předinstalovaných více než 100 různých vzhledů ciferníků, obzvláště ale oceníte možnost nahradit jejich pozadí vlastní fotografií.

Chlapi tak mohou měnit svoji tapetu dle svých aktuálních zájmů, rozkoukaných seriálů nebo třeba rozehraných her. Žena pak mohou volit vždy nejaktuálnější rodinou fotografii s partnerem či domácím mazlíčkem. Něžné pohlaví obzvláště potěší pozlacená verze, která stále vychází na bezmála 2000 Kč v aktuální slevové akci.

Poslední třešničkou na dortu je výdrž baterie, která činí až 5 dní při běžném používání a až 15 dní v pohotovostním režimu. Nemusíte tak hodinky dávat nabíjet každý den jako mobilní telefon. Bez problémů s vámi projdou celý pracovní týden.

Chytré hodinky ARMODD Squarz 9 Pro můžete nyní pořídit v -50% slevě v rámci slevové akce. Samozřejmostí je záruka na 2 roky, česká lokalizace a tuzemská podpora, která s vámi vyřídí jakýkoliv budoucí požadavky. Zpříjemněte svým blízkým nadcházející novoroční předsevzetí, s chytrými hodinkami a jejich fitness funkcemi se to lépe spaluje.