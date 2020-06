Jaký program na střih videa? EaseUS Video Editor je snadný, rychlý a efektivní

Když si dnes na internetu necháte doporučit nějaký editor videí, pravděpodobně naleznete jen úzkou škálu produktů, ve kterých se vyznají jen profesionální střihači, kteří jsou ochotni nad jedním videem strávit klidně celé dny. Průměrný uživatel však vyžaduje dostupné řešení, které dovede s upravovaným videem udělat divy, ale zároveň je dostatečně jednoduché.

EaseUS Video Editor vychází vstříc právě těmto uživatelům. Program a veškeré jeho funkce pochopíte ihned po prvním spuštění, po kterém okamžitě budete vědět, po čem šáhnout a na co kliknout. Po levé straně naleznete zástupce pro nahrání videí, přidání titulků, aplikaci filtrů, implementaci přechodů mezi klipy a možnost přidání hudby. Hotovo.

Kořeny těchto základních funkcí se však v případě potřeby větví dále. Každý si tak najde svoji vlastní hranici, na které jeho uživatelské schopnosti končí. Případně mu nic nebrání v drobné experimentaci, jelikož i pokročilé funkce z jejich popisků okamžitě pochopíte.

Musíme ocenit bohatou knihovnu i v bezplatné verzi programu, který nabízí desítky animací pro titulky s možnostmi pokročilých úprav, necelých 50 různých filtrů, bezmála 100 erárních videosekvencí, více než stovku přechodů a ohromnou hudební knihovnu pro bezplatné využití. Každý aplikovaný prvek přitom vidíte v náhledovém okně v reálném čase, což nás přivádí k další velké pochvale.

Profesionální editory videí bývají náročné do takové míry, že jsou na průměrném počítači bez specializované grafické karty prakticky nepoužitelné. To ovšem není případ EaseUS Video Editoru, který umí schroustat a pracovat i s 4k videem, aniž by váš počítač jakkoliv škytal a vzpouzel se. Náhledové okno reaguje navzdory zpracovávání 4k videa okamžitě a bez sebemenších zádrhelů.

Nízké hardwarové nároky na editaci videa prokazuje EaseUS Video Editor i při samotném exportování videa, myšleno vytvořením spustitelného videosouboru po dokončení jeho editace. Ve výstupním nastavení můžete v případě potřeby vybrat kodek, rozlišení, snímkovou frekvenci, datový tok pro video i audio. Méně zdatní uživatelé jistě ocení i možnost vybrat mezi videem pro mobilní telefony (vertikálně), širokoúhlé obrazovky; YouTube (horizontálně) či pro Instagram; Facebook (čtvercově) a podobně.

EaseUS Video Editor nabízí bezplatnou verzi, která není z hlediska funkcí ani délky videa nijak omezena. Nic vám tedy nebrání si program vyzkoušet v plné parádě. Zkušební verzi programu stáhnete na oficiálních stránkách společnosti.