James Earl Jones prodal svůj hlas Darth Vadera umělé inteligenci

zdroj: Shutterstock

Jedna z nejvíce ikonických postav série Hvězdných válek je Darth Vader, se kterým je také spojen jeho typický hlas. Ten v originále patří herci Jamesu Earlovi Jonesovi, kterému je letos již 91 let. Vzhledem k jeho věku se filmaři obávali, že by mohli o svůj originální hlas přijít, a proto se dohodli s Jamesem, že jim poskytne práva na svůj hlas.

Ten by pak měla do úst Darh Vadera vložit umělá inteligence. O to by se měl postarat ukrajinský start-up Respeecher, což je společnost, která již s Lucasfilmem nějakou dobu spolupracuje a generuje mnoho hlasů, které běžně slyšíte ve filmech a seriálech, jako například Luke Skywalker v The Book of Bob Fett.

zdroj: Shutterstock

Znovuvytvoření hlasu Darth Vadera již společnost Respeecher vyzkoušela v minisérii Obi-Wan Kenobi. To bylo pro Respeecher významný milník, protože nejen, že svou práci odvedla výborně, ale zároveň to prováděla během ruské invaze. Právě úžasná práce Respeecher přesvědčila Jonese podepsat práva na jeho hlas.

Lucasfilm se zase zavázal, že bude herce informovat pravidelně a jejich záměru s Darth Vaderem a bude se snažit zapracovat jeho případné připomínky. Jones vůbec historicky poprvé představil svého padoucha již v roce 1977 a od té doby byl jeho hlas s postavou navždy spjat. Sám Jones však nikdy nebyl v kostýmu Darth Vadera.