Japonce už nebaví rakety, chtějí do vesmíru jezdit pohodlně výtahem

Japonci se snaží posunout hranice cestování do vesmíru, a propojit Zemi s mezinárodní vesmírnou stanici ISS pomocí vesmírného výtahu. Tento, nebo spíše podobný, koncept není při tom vůbec žádnou novinkou, jelikož jako první ho vyslovil ruský raketový vědec Konstantin Ciolkovskij před více jak 100 lety. Ciolkovskij měl v plánu vybudovat spíše stavbu podobnou Eiffelově věži.

Fakulta inženýrství na japonské univerzitě v Šizuoce se již připravuje na první testy zmenšené verze svého výtahu, který je vyhotoven stavebníky z Obayashi Corporation. Ten by mohl vynášet první kabiny přímo do vesmíru po speciálním laně.

Podle webu The Mainichi by měly být na ISS dne 11. září představeny dva satelity o výměře pouhých 10 cm², které se vejdou do krabičky o rozměrech 6 x 3 x 3 centimetry. Ty by měla spolu s 10 metrovým ocelovým lanem na ISS dopravit raketu H-IIB japonské agentury JAXA, která by měla odstartovat z Kosmického centra Tanegašima.

Pokud vše půjde podle plánu, měl by vesmírný minivýtah být schopen pohybu po ocelovém kabelu připevněném právě mezi zmíněnými minisatelity. První výtah ve vesmíru budou detailně zaznamenávat i kamery umístěné na minisatelitech. Jedná se zatím o první pokus, který by měl ukázat i případné chyby a nedostatky. Zatím se např. neví, jak bude reagovat ocelový kabel, zda bude odolný vesmírnému záření, zda ho nezničí vesmírný odpad, apod.

Podle odborníků by vesmírný výtah měl výrazně narušit celý vývoj vesmírných raket. Pokud bude existovat alternativa k dopravě lidí a zásob na ISS pomocí výtahu, není potřeba platit za extrémně drahé lety vesmírných raket. Podle odhadů by se tyto náklady měly v případě výtahu pohybovat okolo 200 dolarů za kilogram, kdežto v případě rakety okolo 22 000 dolarů.