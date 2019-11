Japonský Microsoft zkrátil pracovní týden na 4 dny, produktivita vzrostla o 40 %

Age of Empires II se letos vrací v remaku s novým kabátem. To už uteklo 20 let? Jáchym Flídr 06/10/2019 11:00:00 V roce 1999 vyšla jedna z doposud nejopěvovanějších strategických her pro PC, Age of Empires II. Tomuto dílu se povedlo nejen předehnat v popularitě svého předchůdce, ale i nástupce. O trůn jej nepřipravila ani konkurence. Přesto přišel čas oprášit klenoty. https://cdr.cz/sites/default/files/age-of-empires-2_1.jpg