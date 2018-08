Japonští studenti zrekonstruovali události v Hirošimě pomocí virtuální reality

Japonsko objevilo vlastní naleziště vzácných minerálů, díky kterým se může konečně odtrhnout od hlavního dodavatele, Číny. Mohlo by to mít příznivý dopad na ekonomiku státu a cenu elektroniky.

Japonsko objevilo vlastní naleziště vzácných minerálů, díky kterým se může konečně odtrhnout od hlavního dodavatele, Číny. Mohlo by to mít příznivý dopad na ekonomiku státu a cenu elektroniky.

Japonsko objevilo naleziště vzácných zemin. Zlevní elektronika? lukas-cihak 04/17/2018 13:00:00 Japonsko objevilo vlastní naleziště vzácných minerálů, díky kterým se může konečně odtrhnout od hlavního dodavatele, Číny. Mohlo by to mít příznivý dopad na ekonomiku státu a cenu elektroniky. https://cdr.cz/sites/default/files/japan2.jpg

Co spojuje hry jako Bloodborne, Dark Souls, Demon´s Souls? Japonská vývojářská společnost From Software, kteří na E3 představili zbrusu nový Sekiro: Shadows Die Twice. Opět se bude jednat o akční...

Co spojuje hry jako Bloodborne, Dark Souls, Demon´s Souls? Japonská vývojářská společnost From Software, kteří na E3 představili zbrusu nový Sekiro: Shadows Die Twice. Opět se bude jednat o akční RPG z pohledu třetí osoby ve stylu Dark Souls. Zahrát bychom si ho mohli už příští rok.

Vývojáři hry Dark Souls přicházejí se samurajskou rubačkou karel-kraus 06/13/2018 12:30:00 Co spojuje hry jako Bloodborne, Dark Souls, Demon´s Souls? Japonská vývojářská společnost From Software, kteří na E3 představili zbrusu nový Sekiro: Shadows Die Twice. Opět se bude jednat o akční RPG z pohledu třetí osoby ve stylu Dark Souls. Zahrát bychom si ho mohli už příští rok. https://cdr.cz/sites/default/files/sekiro-e3.png