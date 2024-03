Jarní údržba vozidla: Na co po zimě rozhodně nesmíte nezapomenout

Vaším prvním krokem k připravení auta na jaro je najít uživatelskou příručku, která obsahuje klíčové požadavky a doporučení pro jeho údržbu. S příručkou v ruce posléze projděte tento kontrolní seznam a budete připraveni vyrazit na cestu.

1. Umyjte a vyčistěte interiér a exteriér vozidla

Dobrým začátkem je umytí a voskování celého auta, abyste se zbavili veškerých nečistot a špíny. Sypké silnice během ledových období znamenají, že by mohlo docházet k velkému hromadění soli a dalších částic na karoserii vašeho auta, stejně jako na spodní straně a v blatnících. Pokud to nebudete brát na zřetel, může tento nános vést k rezivění a korozi, proto je důkladné čištění nezbytné - předejdete tak poškození.

Měli byste také využít příležitosti k jarnímu úklidu interiéru vašeho vozu. Vysajte podlahy, vyčistěte povrch palubní desky a důkladně očistěte vnitřek oken, abyste udrželi optimální viditelnost. Pomůže také ponechat dveře otevřené, abyste umožnili odvětrání případné vlhkosti.

Zdroj: Shutterstock

2. Zkontrolujte tlak a hloubku vzorku pneumatik

Protože se vzduch smršťuje v chladnějším počasí, je pravděpodobné, že vaše pneumatiky ztratily tlak během zimy, je proto důležité zkontrolovat jejich tlak a upravit jej do doporučeného rozsahu uvedeného v uživatelské příručce, abyste předešli případným problémům. Ujistěte se, že zkontrolujete každou pneumatiku, včetně rezervy - nebude vám totiž v případě nouze k ničemu, pokud nebude správně udržována spolu s ostatními.

Měli byste rovněž zkontrolovat hloubku vzorku pneumatik. Pokud se vzorky pneumatik opotřebily a staly se příliš mělkými, ztratí přilnavost k vozovce, což zhorší ovladatelnost vozu a tím vytvoří bezpečnostní riziko. Hloubku vzorku můžete zkontrolovat pomocí starého triku s pěněženkou - po hraně každého vzorku přejeďte pěněženkou a podívejte se, jak hluboko jde; pokud vidíte vršek Lincolnovy hlavy na minci, vaše vzorky jsou příliš mělké a měli byste zvážit výměnu pneumatik.

Je třeba si však uvědomit, že pokud jste během zimy vyměnili pneumatiky na sníh a led, je nejlepší je změnit zpět na běžné pneumatiky, až nejhorší chladné počasí odezní. I když montujete jarní pneumatiky, měli byste je přesto zkontrolovat, abyste se ujistili, že se při skladování nezhoršily.

3. Ujistěte se, že světla jsou dostatečně jasná

Krátké dny a horší povětrnostní podmínky znamenají, že jste v zimě spoléhali na světla vašeho auta více, z toho důvodu se ujistěte, že nejsou opotřebovaná nebo zašlá. Začněte důkladným čištěním skříní světel na vašich světlometech, brzdových světlech, ukazovatelích směru a dalších venkovních světlech, poté zkontrolujte, že nejsou ztlumená. Pokud nejsou dostatečně jasná, vyměňte žárovky.

4. Zkontrolujte úroveň motorového oleje a dalších kapalin

Je čas se podívat pod kapotu. Začněte výměnou motorového oleje - je důležité to dělat pravidelně, abyste udrželi příznivý stav motoru, protože olej se časem znečišťuje a zhoršuje se s věkem, což může ovlivnit jeho výkon, pokud jej pravidelně neměníte. Olejové filtry byste měli vyměnit současně s olejem, zejména pokud si všimnete, že jsou ucpané nebo poškozené.

Zdroj: Shutterstock

Pokud jste pod kapotou, zkontrolujte i úrovně dalších kapalin, jako je kapalina do serva řízení, brzdová kapalina a kapalina do převodovky. Ty by neměly potřebovat příliš časté doplňování, takže pokud jsou nedostatečné, může to být známka úniku někde v systému. Nakonec doplňte čistící kapalinu do ostřikovačů, protože jaro přinese všechny druhy hmyzu, které se jistě z vašeho skla spláchnou dříve, než se nadějete.

5. Otestujte a dobijte autobaterii

Stejně jako vaše pneumatiky, studené počasí může být pro vaši autobaterii neideální. Chemické reakce, které umožňují baterii udržet nabitou, jsou v chladném počasí zpomaleny, což znamená, že pravděpodobně ztratila hodně svého náboje během zimy. Otestujte proto svou baterii a dobijte ji na doporučenou úroveň; pokud je starší než pět let, měli byste zvážit její úplnou výměnu, protože se od té doby bude stále více znehodnocovat a zmenšovat její kapacita.

6. Ujistěte se, že motorové řemeny a hadice jsou v dobrém stavu

Dalšími komponentami, které mohou být poškozeny studeným počasím, jsou řemeny a hadice pod kapotou. Studené počasí způsobuje smršťování gumy, což může vést k prasklinám a dalším poškozením gumových částí vašeho vozu. Musíte hledat ztvrdlé nebo vyměklé skvrny, úniky, praskliny a bubliny na hadicích. Řemeny by zase měly být kontrolovány kvůli vytvrdnutí nebo uvolnění.

Zdroj: Shutterstock

7. Zkontrolujte vyvážení a odpružení

Zimní počasí může způsobit poškození silnic, což může vést k hrubší jízdě vašeho auta, která může způsobit opotřebení vyvážení a odpružení. Zjistíte poměrně snadno, jestli je něco špatně - pokud volant neustále kmitá nebo auto mírně odbočuje při jízdě, vyvážení je mimo, a pokud je vaše jízda příliš nerovná nebo plavá (zejména při přejezdu překážek), pak je třeba nastavit odpružení.

Pokud není žádná závada zjevná na první pohled, může být obtížné tuto závadu odhalit. Pokud vozíte auto k mechanikovi kvůli jakékoliv jiné práci, nechte ho zkontrolovat tyto systémy a geometrii celého auta současně - nebo si udělejte speciální výlet, abyste vozidlo přivezli pro klid z mysli.

8. Otestujte brzdy

Zima obvykle znamená vlhčí silnice, což vede k většímu opotřebení vašich brzd, od prudkého brzdění po zpomalení a zastavení. Proto byste měli otestovat brzdy, abyste se ujistili, že jsou v dobrém stavu. Prvním signálem potíží je, když slyšíte jakékoliv zvláštní zvuky při brzdění, jako je pískání nebo klepání.

I přestože se nemusí vyskytnout žádné zvukové indicie, inspektujte brzdové destičky a bubny ručně, abyste se ujistili, že není žádné viditelné opotřebení. Pokud si všimnete jakýchkoli problémů, nechte brzdy co nejdříve opravit nebo vyměnit, protože neefektivní brzdy mohou být závažným bezpečnostním rizikem.

9. Zkontrolujte čelní sklo a stěrače

Čelní sklo byste měli již vyčistit při čištění zbytku auta, ale nyní je čas na podrobnější kontrolu. Pokud jsou ve vaší oblasti silnice posypávány během zimy, aby se zlepšila přilnavost na sněhu nebo ledu, auta před vámi mohou kopat malé kameny nebo štěrk, které se mohou vrátit právě na vaše čelní sklo a vytvořit malé třísky nebo trhliny. Proto je důležité zkontrolovat, zda na vašem čelním skle není žádné viditelné narušení.

I malé prasklinky je třeba řešit, protože se rychle mohou proměnit ve větší trhliny a ohrozit integritu vašeho čelního skla. Jakékoli poškození čelního skla byste měli co nejdříve opravit, ať už se zdá být jakékoli malé, abyste předešli větším problémům v budoucnu.

Měli byste taktéž zkontrolovat své stěrače, protože zvýšené používání během nepříznivého zimního počasí je mohlo opotřebovat nebo způsobit popraskání gumy. Ostře hranaté hrany na stěračích mohou způsobit poškrábání vašeho čelního skla, takže pokud vidíte nějaké poškození, doporučujeme je vyměnit.

V neposlední řadě, pokud jste zapomněli doplnit kapalinu do ostřikovačů při manipulaci s ostatními kapalinami, nezapomeňte to nyní provést. Pravděpodobně to bude potřeba, poněvadž jaro přináší různé hmyzí tvory, kteří se jistě brzy dostanou na vaše čelní sklo.

10. Proveďte s autem krátkou testovací jízdu

Pokud jste vše zkontrolovali, ale stále chcete zjistit, zda je vše v pořádku, vezměte si auto na krátkou projížďku. Možná jste během zimy podnikali méně nebo kratší cesty, abyste se vyhnuli nepříznivým povětrnostním podmínkám, takže vyjeďte trochu dál než obvykle, abyste se ujistili, že nejsou žádné problémy, které se projeví jen na delších cestách.

Ideálně můžete využít teplejšího jarního počasí k výletu do místní přírodní krásy - někam, kde je to dostatečně daleko, abyste mohli auto pořádně otestovat, ale ne tak daleko od domova, abyste byli posléze zapomenuti někde v pustině, pokud se něco pokazí. Doufejme však, že vaše auto bude nyní v top stavu a budete si moci začít užívat čistší silnice a jasné jarní slunce.

11. Navštivte myčku, abyste vyčistili spodek od soli

Dalším důležitým krokem při údržbě auta po zimě je návštěva myčky. Během zimních měsíců se na silnicích používá solná směs na odledění, což znamená, že vaše vozidlo může být vystaveno velkému množství soli a dalším chemikáliím, které se mohou usadit na spodku vozu.

Tento akumulovaný materiál může způsobit korozi a poškození různých částí vašeho vozu, zejména podvozku a rámu. Proto je důležité pravidelně čistit spodek vozidla od soli a nečistot, aby se minimalizovalo riziko korozních problémů.

Navštívit myčku, která nabízí omytí spodku, je dobrý způsob, jak zajistit důkladné vyčištění vašeho auta od soli a jiných nečistot, které se mohou hromadit pod vozidlem. Tímto způsobem můžete prodloužit životnost svého vozu a minimalizovat možnost korozních poškození, které by mohly vést k drahým opravám v budoucnosti.