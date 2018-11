Je čínská armáda mocný protivník nebo jen papírový tygr?

Zhruba před měsícem jsme psali, že se čínská armáda připravuje na válku. Jako nejpravděpodobnější se přitom jeví tři eskalace napětí, které mohou přerůst ve válečný konflikt. Prvním takovýmto počinem může být krize v Jihočínském moři, kdy Čína neustále stupňuje své teritoriální nároky ve sporné oblasti Spratlyho ostrovů, což může vést k válce mezi Čínou a Spojenými státy, které vojensky podpoří územní nároky Filipín a Vietnamu.

Druhou významnou eskalací by bylo, kdyby se Čína rozhodla provést námořní a leteckou blokádu Tchaj-wanu zakončenou invazí a anexí tohoto ostrova, což by ve výsledku znamenalo i válku s USA a zřejmě i nějakou širší koalicí států v Pacifiku, které by podpořily vojensky USA.

Třetí možnost je pak rusko-čínská válka o Sibiř. I když se tato varianta jeví jako málo pravděpodobná, protože Rusko a Čína mají vesměs dobré vztahy, tak se nenechme mýlit, protože Čína už nějakou dobu na Sibiř expanduje.

Pokud skutečně dojde v následujících letech např. k válce mezi Čínou a USA za použití konvenčních zbraní, tak se tato válka vůbec nemusí vyvíjet ve prospěch Číny. Začínají si toho všímat i čínská média a nazvali stav, který panuje v čínských ozbrojených silách jako “mírová nemoc“. Čína totiž už přes 40 let nevedla žádnou válku a schází ji tudíž zkušenosti z boje. Čínská armáda má být dále prolezlá korupcí a nemá zase až tak velkou bojovou připravenost, jak by se od takto velké armády očekávalo.

Naproti tomu hlavní oponent Číny, tedy Spojené státy jsou ve válce s někým prakticky pořád a ozbrojené složky USA mají hromadu zkušeností z boje a mají vypilovanou taktiku. I Rusko v posledních letech nabralo zkušenosti z bojů v Gruzii, Donbasu a Sýrii.

Čína naproti tomu vedla poslední válku v roce 1979, a ta pro Čínu skončila fiaskem. Šlo o válku mezi Čínou a Vietnamem, přičemž se nepodařilo čínské armádě dosáhnout ani jednoho z cílů vojenské operace. Čína za necelý měsíc bojů v této válce ztratila na 26 000 mužů a přes 37 000 bylo raněno.

Čína nyní vybavuje své ozbrojené síly novými moderními zbraňovými systémy. I kdyby Čína byla schopna nasadit do boje za 10 až 20 let papírově větší námořní a leteckou sílu v Pacifiku, než budou moci nasadit USA, tak rozhodující roli v tomto konfliktu sehrají zkušenosti a taktické schopnosti, které vyhrají případnou konvenční válku. A ty budou stát rozhodně na straně USA.