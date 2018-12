Kalifornie schválila zákon o povinných solárních panelech na nových stavbách

V Kalifornii se rozhodli vyjít vstříc ekologickému způsobu získávání energie. V USA se jedná o vůbec první stát, kde byla schválena povinnost na nových nemovitostech umístit solární panely. Tuto zprávu potvrdil i Kelly Knutsen, ředitel technologického vývoje Solární asociace v Kalifornii (CALSSA).

Kalifornská energetická komise letos na jaře předložila návrh na úpravu legislativy v oblasti využití solární energie a Stavební úřad v Kalifornii (CBSC) tento návrh jednohlasně podpořil. Podle nové legislativy, která nabude účinnosti v lednu 2020, vzniká povinnost pro majitele všech nových domů, které mají tři a méně pater, nainstalovat na střechu solární panely. Povinnost vzniká i bez ohledu na účel využití domu (rodinný dům, bytový dům nebo řadový dům).

O výjimku mohou zažádat pouze majitelé těch nemovitostí, které mají střechu natolik slabou, že by solární panel neunesla a ohrozilo by to statiku celé střechy, nebo těch nemovitostí, které jsou vystaveny ve stínu a tím pádem by instalace solárních panelů byla bezpředmětná. Následkem nabytí účinnosti nové legislativy jsou mimo šetření životního prostředí i vyšší náklady na výstavbu nových domů.

Podle Kalifornské energetické komise stoupnou náklady na nový dům v průměru o 220 000 korun. Kritici nových pravidel však uvádějí, že náklady vzrostou až o 350 000 korun. Taková je však cena pouze za solární panely, tudíž v ní nejsou zahrnuty náklady na úsporná okna nebo další ekologická opatření. Na druhou stranu příznivci ekologických opatření tvrdí, že tato vyšší počáteční investice se majitelům domů z dlouhodobého hlediska vrátí a bude rentabilní.

Otázkou však ještě zůstává, jak na tuto legislativu zareaguje trh s elektřinou. Podle odhadů je možné, že následkem celoplošného zavedení nové povinnosti bude zlevnění elektřiny, což by mělo kompenzovat vyšší pořizovací náklady. I toto tvrzení je však nejisté, protože povinnost instalovat solární panel bude mít každý nový dům a výstavba nových domů probíhá postupně. To znamená, že dopad nebude nárazový, ale postupný.