Kalifornie zvažuje sdílenou jízdu v autonomních vozidlech bez záložního řidiče

Nový návrh vydávaný Komisí pro veřejnou službu státu, která reguluje veřejné služby, včetně dopravních společností a dopravních systémů, by měl umožnit členům veřejnosti jízdu autonomním vozem bez přítomnosti záložního řidiče již příští měsíc.

V dosavadní praxi je sice jízda v autonomním vozidle běžná, ale nutnou podmínkou je přítomnost záložního řidiče, který je schopen kdykoliv zasáhnout. Koncept samořídících systémů tímto pozbývá smysl, což je do budoucna zapotřebí změnit.

Spekuluje se nad dvěma verzemi programu jízdy s pasažéry, jedna umožní testování s řidičem a ta druhá bez. Ať už vyhraje jakýkoliv návrh, jde bezpochyby o krok kupředu. Jistě ale mají všichni na paměti nedávnou událost, kdy autonomní vozidlo Uberu srazilo ženu, která následně svým zraněním podlehla. Napište nám do diskuse, zda byste se svézt autonomním vozidlem bez řidiče. Na co byste si dávali pozor před nasednutím?

Návrh komise se zabývá mimo jiné i otázkami, které vznesly automobilky General Motors, společnosti Lyft a další. Lyft uvedl, že má za cíl spolupracovat s komisí, aby pokročila ve vývoji autonomních automobilů a také všech pravidel, která se toho týkají. Oběma společnostem byla zaslána žádost o připomínku. Lyft se k některým prvkům návrhu vyjádřila znepokojeně. General Motors na žádost vůbec nereagovala.

Podle návrhu by měla společnost získat od ministerstva povolení k testování autonomních vozidel nejméně po dobu 90 dní před oficiálním uvedením autonomního vozidla do provozu pro veřejnost bez záložního řidiče. Další podmínkou je, že služba musí být pro cestující zdarma. Regule nezapomněly ani na věk, cestující musí být starší 18 let. Společnosti provozující jízdu v autonomních vozidlech by dále pravidelně podávaly kontrolní zprávy úřadu, které by obsahovaly mimo jiné i počet ujetých kilometrů.