Kamery v obchodech už rozlišují i pohlaví zákazníků, jejich věk a nošení roušek

V souvislosti s bezpečnostními opatřeními, kdy může být v obchodě jen určitý počet zákazníků, vyvstala otázka, jak dodržování nařízení zajistit. Některé obchody se rozhodly sčítat počet příchozích a odčítat počet odchozích. Některé prodejny však zapojily do počítání lidí právě i své bezpečnostní kamery, do kterých nasadily umělou inteligenci.

Každá IP kamera, která je umístěná v prodejně, je v podstatě malý počítač, na který si můžete nainstalovat libovolný software. Důvodem pro nasazení umělé inteligence je samozřejmě cena. Služby strážného, který pokryje 12 hodiny denně, můžou podle vyjádření společnosti Securitas ČR vyjít okolo 60 000 Kč měsíčně.

Kamerový systém oproti tomu vyjde od 20 do 100 tisíc korun. Některé systémy jsou natolik sofistikované, že dokážou analyzovat nejen počet lidí aktuálně v prodejně, ale také jejich věk, pohlaví nebo to, zda nosí roušky. Data z těchto systémů se pak promítají do digitálního semaforu umístěného před prodejnou, který informuje lidi, zda mohou vstoupit.

Podle odborníků není instalace těchto systémů nijak náročná, protože jen propojí kameru nad vchodem s uvítací obrazovkou a případně systémem pro ovládání dveří či turniketů. Výrobce těchto systémů však přiznávají, že úspěšnost při počítání je jen 95 %, tzn. na 100 lidech je 5 lidí odchylka. Na druhou stranu výrobci podotýkají, že tyto systémy se dají marketingově využít i po pandemii. Prodejny získají přehled kolik lidí přijde, jakého pohlaví a jakého věku. Budou pak moci lépe zacílit svou reklamu.