Kanadská automobilka Daymak oznámila vůz, který po zaparkování těží Bitcoin

Pokud se ve světě kryptoměn hovoří o nějaké automobilce, každého nejspíše napadne Tesla Elona Muska, která na počátku tohoto roku uveřejnila zprávu, že nakoupila bitcoiny v hodnotě 1,5 miliardy dolarů. Nyní ale přichází nová kanadská automobilka Daymak, která minulé úterý představila svůj nový model Avvenire Spiritus, se kterým budete moci dokonce těžit kryptoměny, a to včetně Bitcoinu a Dogecoinu. Sama automobilka pak tuto technologii nazývá Nebula Miner, která však stále čeká na schválení patentu.

I přes to již šla modelová řada Avvenire do výroby s tím, že již nyní eviduje společnost předobjednávky za 350 milionů dolarů. Tříkolové provedení Spiritus by na trh mělo přijít v roce 2023. Hlavní výhodou tohoto automobilu oproti konkurenci je, že místo toho, aby jen tak byl zaparkovaný v garáži, může technologie Nebula Miner vydělávat peníze. Nebo spíš drobáky.

Elektromobil by měl být navíc propojen s kryptopeněženkou Nebula, která umožňuje spravovat i obchodovat s kryptoměnami. Původní doménou společnosti Daymak byly elektroskútry, nyní díky nové technologii chce společnost přesedlat spíše na elektromobily. Své předobjednávky můžete také zaplatit pomocí kryptoměn.

Jediným problémem, který by mohl nastat je, že proces těžby může v budoucnu být náročnější a stávající čipy umístěné v elektromobilu by na to nestačily. Automobilka Daymak nicméně nespecifikovala, jakého hashratu automobil dosahuje a do jaké míry bude mít těžbu pod kontrolou samotný uživatel/řidič a zda bude možné jej připojit do těžebního poolu či těžit na vlastní pěst. Důležité je samozřejmě zmínit, že automobil musí být po dobu těžby připojen k internetu i k elektrické síti.