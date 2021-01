Zapomněl heslo do své Bitcoin peněženky. Může teď přijít o 250 miliónů dolarů

Ono by to asi nebyl až zase takový problém, kdyby v bitcoinech neměl uloženo astronomické jmění. Při současném skákavém kurzu je to minimálně 250 miliónů dolarů uložených v bitcoinech. Rodák z Německa Stefan Thomas je tedy dolarovým multimilionářem, ale co z toho, když k těmto penězům nemá přístup.

Jeho příběh začíná před deseti lety, kdy za své služby obdržel platbu v bitcoinech. Celkem si vydělal 7002 bitcoinů a uložil si je do digitální peněženky IronKey. Heslo si poznamenal na papír a vyčkával pak na okno příležitosti, kdy by mohl výhodně bitcoiny směnit za dolary. Nyní jak se rozhořela nová bitcoinová horečka, tak uznal, že dozrál čas a chtěl se k bitcoinům v digitální peněžence dostat, jenže někde ztratil papírek s heslem. Stefan si zkoušel vzpomenout na nějaké heslo z paměti, ale vyčerpal už neúspěšně osm pokusů z deseti.

Programátororovi Stefanu Thomasovi tak už zbývají jenom dva pokusy a pokud neuspěje, tak o své bitcoiny natrvalo přijde. Thomasovi už nabídli pomoc hackeři a IT specialisté, tak uvidíme jak jeho příběh nakonec dopadne.

Každopádně Thomas není jediný, kdo má s přístupem ke svým bitcoinům takové potíže. Podle společnosti Chainalysis ze současných 18,5 miliónů bitcoinů asi k 20% bitcoinů z této částky (tj. přibližně 3 700 000 bitcoinů) ztratili majitelé nadobro přístup. K těmto bitcoinům v odhadované hodnotě 130 až 140 miliard dolarů ztratili majitelé přístup v důsledku toho, že zapomněli heslo a došlo k trvalému uzamčení peněženky nebo někde ztratili HW, na kterém měli své bitcoiny uloženy.

Za všechno mluví poměrně profláklý případ v médiích, kdy Brit James Howells, který mimochodem taktéž pracuje v IT sektoru vyhodil svůj pevný disk se 7500 bitcoiny do popelnice a dodnes hledá svůj pevný disk na skládce.