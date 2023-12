Kolik bude stát dálniční známka 2024? Poradíme, jak ji pořídit levně a ušetřit

Od roku 2020 pak přišly již elektronické dálniční známky, které si celkem rychle řidiči oblíbili, a to zejména pro jednoduché pořízení. Nemusíte chodit na benzinovou stanici nebo na poštu, ale klidně z mobilu si hravě zařídíte dálniční známku podle svých představ.

Bohužel nás v příštím roce nemine i několik negativních změn právě v oblasti dálničních známek. Nepůjde pak o žádné malé změny, ale dálniční známky na rok by měla zdražit ze současných 1 500 Kč na 2 300 Kč. Podraží tak o celých 800 Kč. Zajímavé ale je, že tato cena začne platit až od 1. března 2024.

U elektronických dálničních známek je navíc výhoda, že neplatí kalendářní rok, jak to papírové, ale celých dvanáct měsíců od data zakoupení. Díky tomu ale můžete na toto zdražení vychytračit. Můžete si totiž dálniční známku zakoupit již nyní a zvolit si datum platnosti až od března nebo si ji zakoupíte ke konci února.

Tak či onak vám bude dálniční známka platit až do konce února 2025. Celý rok 2024 a kus roku 2025 budete tak jezdit za staré ceny. V této souvislosti je potřeba upozornit ještě na jednu změnu. Nyní můžete platnost dálniční známky odložit až o 3 měsíce. Od nového roku to bude možné jen o 30 dní. Jestliže ale máte třeba již platnou dálniční známku do poloviny příštího roku, vyplatí se vám stejně pořídit novou dálniční známku a odložit její platnost. Pro jednu registrační značku je totiž možné evidovat i několik dálničních známek najednou.

Zdroj: Garaz.cz

Další změna čeká od března příštího roku i nejrůznější ekologické varianty osobních automobilů, jako jsou elektromobily, vodíkové pohony a plug-in hybridy do 50 g CO2 na km dálnice. Doposud totiž tyto vozy měly vyjímku a dálniční známku pořizovat nemusely. Nově ale bude výjimka platit pouze pro vozy, které mají skutečně nulové emise CO2. To znamená, že v praxi do této kategorie patří jen čisté elektromobily a vodíková auta.

Mimo to nemusí dálniční známku pořizovat ani majitel motocyklů, vybraných přepravních vozidel, historických vozů a také držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Ceny pro automobily s emisemi do 50 g CO2 pak dostanou alespoň úlevu v podobě významné slevy. Další sleva ve výši 50 % se týká dálničních známek určených pro automobily s pohonem na biometan či zemní plyn (CNG, LNG).

Kvůli nátlaku z Evropské unie přibude také nová dálniční známka, a to jednodenní. Ta bude stát řidiče 200 Kč. Zde je ale potřeba zmínit, že tato známka nebude platit 24 hodin, ale bude platná v daný den od půlnoci. I když dálniční známky zdražily, tak "jsme na tom prý stále na tom ještě dobře." Podle odborníků z Národní ekonomické rady by cena měla být 3 000 Kč, což je dvakrát tolik než doposud. Je ale více než jisté, že v budoucích letech se této ceně nevyhneme.