Kompletace reklamních předmětů: Opravdu si tímto způsobem lze přivydělávat?

Může však nastat situace, kdy se žádného slušného fleku nedočkáte, budete odmítáni i na místech, která vám mohou přijít naprosto podřadná. A proto se začnete spíše zaměřovat na „netradiční“ druhy přivýdělků, které slibují hory doly, ale ne vždy je následné odhalení tak radostné, jak se na začátku jeví.

Jestliže jste už narazili na stránky, které vám nabízí krásný přivýdělek výrobou a kompletací nějakých per a propisek, možná jste byli zvědaví a něco si o této práci přečetli, než jste zapřemýšleli nad nápadem to vyzkoušet. Pokud ano, nejspíše jste byli už v minulosti podvedeni, a vy, kteří teprve přemýšlíte nad nápadem zkusit kompletovat reklamní předměty, pokračujte ve čtení tohoto článku a do této vysněné práce se raději nepouštějte.

Druhy kompletačních prací, a záleží na tom vůbec?

Kompletace propisek, náramků až po šití hadrových panenek je protkána podvodnými společnostmi, které se pouze snaží vylákat ze svých obětí co nejvíce peněz. To, že je daná společnost zapsaná v obchodním rejstříku a působí na trhu dlouho, nevypovídá o její důvěryhodnosti z pohledu rozkladu. Stejně tak by tomu bylo, kdybyste si s nadsázkou řekli, že budete věřit pochybnému E-shopu jen proto, že vypadá podobně jako ty z televizních reklam.

Podvodné společnosti dále slibují, že budou flexibilní a zašlou materiály ke kompletaci budoucím zaměstnancům rovnou domů. Povětšinou práci označují „za jednoduchou, za vysoký plat a časovou volnost.“ Chtějí si tak získat přízeň oběti, než jim ochudí o pár stovek či dokonce tisíc korun.

Jak podvod rozpoznat?

Podvod od seriózní nabídky rozpoznáte tak, že zloději po vás většinou chtějí kompenzační poplatek. U tohoto konkrétního případu, podvodné práce na internetu, platí, že pokaždé po projevení zájmu o přivýdělek budete vyzváni k nějaké ověřovací platbě. Někdy můžete narazit i na výzvu k uhrazení materiálů, ze kterých budete vyrábět například již zmiňované plyšáky či propisky.

V případě, že budete při jakémkoliv nástupu do jakékoliv práce z domova vyzváni, abyste zaplatili za „něco fiktivního“, jedná se zejména o nečestné a nekalé jednání ze strany dané společnosti. Žádná skutečně podnikající firma po vás nebude chtít platit jakékoliv nástupní poplatky. Je to nesmysl, u kterého podvodníci jen doufají, že jim na něj méně zkušení uživatelé internetu naletí, s vidinou vyšších výdělků a práce z domova.