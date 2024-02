Konec Apple Car: Projekt Titan je oficiálně zrušen

Celý projekt stál již miliardy dolarů a několik změn ve vedení. Nyní ale přichází vedení společnosti Apple se zprávou, že musí svůj ambiciózní projekt s názvem Project Titan ukončit. Nová zpráva od Marka Gurmana z Bloombergu potvrzuje, že společnost oficiálně ukončila vývoj vlastního automobilu. Tato zpráva přišla jako těžká rána pro téměř 2 000 zaměstnanců, kteří byli do projektu zapojeni.

Apple se nyní zaměří na přesun části týmu pracujícího na autě do své divize umělé inteligence. Tam budou tyto síly směřovány ke generativním projektům, které mají být oznámeny koncem tohoto roku. Přesun se týká zejména zaměstnanců z technického a designového oddělení automobilové divize, kteří nyní budou mít příležitost uplatnit své dovednosti v jiných projektech Applu. Ovšem mnoho dalších zaměstnanců zůstává v nejistotě, protože pravděpodobně budou propuštěni.

Zdroj: Shutterstock

Projekt Titan byl vždy obestřen tajemstvím, přičemž Apple veřejně nikdy nepotvrdil své úsilí postavit vlastní vozidlo. Nicméně, řada úniků odhalila, že společnost se zaměřovala na plně autonomní vozidlo bez pedálů či volantu. V průběhu let se však ambice údajně zúžily. Novější zprávy naznačovaly, že plánované auto by se mohlo spíše podobat elektromobilu Tesly než nějakému zcela revolučnímu konceptu.

Project Titan si vyžádal i poměrně hodně změn ve vedení celého projektu. V roce 2021 byl Kevin Lynch, manažer, který dříve vedl vývoj Apple Watch, jmenován do čela automobilové divize poté, co Doug Field, předchozí šéf projektu, přešel do Fordu. Zvažování ceny vozidla kolem 100 000 dolarů bylo jedním z klíčových bodů diskuse, s ohledem na konkurenci s vozidly jako Tesla Model X. Avšak obavy ohledně ziskových marží v této cenové kategorii údajně vyvolaly pochybnosti o proveditelnosti projektu.