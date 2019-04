Kulturní dědictví? Z Facebooku se stane digitální hřbitov zesnulých uživatelů

Sociální síť Facebook si za krátkou dobu své existence stihla podmanit prakticky celý svět. Dokonce i v rozvojových zemích se těší sociální sítě v čele s Facebookem velké oblibě. Zvláštní situace však nastane, pokud uživatel náhle zemře. Pozůstalí často neznají přístupové údaje k jeho účtům či ani nevědí, kde všude měl nebožtík vytvořený nějaký účet.

Zkrátka téměř vždy po něm zůstane nějaká „neuklizená“ digitální stopa. V odborném periodiku Big Data & Society byla dokonce publikována studie, která na tento problém poukazovala. Podle této studie by se mohlo za pár let stát, že například na Facebooku bude více uživatelských účtů patřit zesnulým než živým.

Jinými slovy to znamená, že se z Facebooku může stát jakýsi Olšanský hřbitov v digitální podobě. Autoři studie odhadují, že hlavní zlom v poměru živých a zesnulých uživatelů nastane do 50 let. Podle výsledků výzkumu se očekává, že do roku 2100 bude na síti existovat až 1,4 miliardy uživatelských účtů patřící zesnulým lidem.

Cílem celé studie bylo hlavně předestřít technologickým leadrům, jaká situace by mohla nastat s neskutečně velkou masou osobních dat, nebude-li se tato otázka akutně řešit. Důležité však je nezapomínat i na otázku etiky. Vedoucí tým vědců, Carl Öhman, zastává názor, že se nejedná jen o to, zda by se měla tato data nějak vymazat. Podotýká, že se jedná o jakési digitální dědictví, které umožní budoucím generacím studovat naši kulturu a chování. Je to poprvé v historii lidstva, kdy jsou veškeré údaje o celém lidstvu přehledně na jednom místě.