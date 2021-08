Legendární Lamborghini Countach se znovuzrodí jako hybrid

Zdroj

Na internetu mohli mnozí fanoušci během uplynulých několika měsíců zpozorovat informaci, že se znovuzrodí Lamborghini Countach. Nyní však automobilka uveřejnila na svých sociálních sítích zhruba 20 sekund dlouhé video, které ukazuje, že nové Lamborghini Countach přichází. Jeho původní verze byl ikonický model, který se zapsal svou popularitou do dějin automobilového průmyslu.

Výrobce tak jasně cílí na všechny milovníky, kteří tento model v mládí obdivovali a toužili po tom se v něm alespoň svést. V nové verzi si zachová sportovní křivky, ostré hrany i dveře, které se vysouvají k nebesům. Největší změnou však bude to, že se z něj stane hybrid. Automobilka Lamborghini dokonce spustila i webovou stránku nového modelu s krátkým videem, čímž jen potvrdila svůj záměr.

Bližší technické detaily chce však vedení oznámit až v rámci Monterey Car Week, a to tuto neděli 15.srpna. Podle domněnek by však měl být plug-in hybridní supersport s pohonem všech kol a výkonem 800 koní. Jde mimo jiné o oslavu 50. výročí původního modelu. Elektromobil je prý v případě automobilky Lamborghini alespoň do roku 2025 vyloučen.