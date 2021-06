Volkswagen obdržel nabídku prodat automobilku Lamborghini za 200 miliard korun

Zdroj

Společnost Volkswagen Group je obrovský automobilový koncern, do kterého patří Audi, Škoda Auto, Bentley, Porsche, Bugatti, Lamborghini a další. V poslední době právě obdržela společnost Volkswagen Group od švýcarského hodlingu Quantum Group AG nabídku na odkup celé divize supersportů Lamborghini za úctyhodných 200 miliard korun.

Tento obchod však není náhodný. Zajímavostí je, že holding Quantum Group AG má zastupovat Rea Stark Sajcic, který je zároveň spoluzakladatelem Piëch Automotive AG. To by nebylo nic tak zvláštního, kdyby k této společnosti nepatřil také Anton Piëch, což je syn bývalého předsedy správní rady Volkswagen Group, Ferdinanda Piëcha. Zároveň bychom v představenstvu společnosti našli i Matthiase Müllera, bývalého výkonného ředitele Porsche, které také spadá do koncernu Volkswagen Group.

Nový budoucí majitel Lamborghini plánuje pro tuto supertsport značku plně elektrifikovanou budoucnost. Navíc má v Dolním Sasku vyrůst nové vývojové středisko, kde se bude intenzivně pracovat na vývoji baterií, autonomního řízení, vodíkovém pohonu a softwaru.

Quantum Group AG navíc nechal vzkázat stávajícím zaměstnancům Lamborghini, že jejich pracovní místa zůstanou zachována minimálně dalších pět let a navíc má vzniknout dalších 850 pracovních pozic v novém vývojové středisku v Dolním Sasku. Na závěr je nutno dodat, že prozatím neproběhlo oficiální potvrzení naplnění akvizičních podmínek. Celý obchod tak stále ještě může skončit neúspěchem.