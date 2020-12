Volkswagen přišel s autonomním robotem ve stylu R2D2 pro dobíjení elektromobilů

Známá automobilka Volkswagen, která je zároveň mateřskou společností naší Škoda Auto, nezůstává pozadu ani co se světového trendu s elektromobily týče. Nyní představila například nový prototyp robota, který má sloužit jako mobilní nabíječka. Nejde však jen o jakousi hydraulickou ruku.

Jedná se o autonomního robota, který se dá zapnout buď přímo z mobilní aplikace nebo je přivolán přímo automobilem. Řidič dorazí do nabíjecí stanice, robot se zapne a přijede k autu, otevře si klapku, nabije plnou, odpojí se a vrátí zpět na své stanoviště. Jakmile se připojí k vašemu elektromobilu, se rozsvítí i jeho tvář.

Celý nabíjecí systém je samozřejmě koncipován tak, aby primárně komunikoval hlavně s vozy Volkswagen, ale podle dostupných zpráv by měl být schopen nabít i jiné elektromobily. Jediné, co je v tuto chvíli velkým otazníkem, je rozmístění robotů na nabíjecích stanicích. Automobilka Volkswagen chce již příští rok uvést svého robota do ostrého provozu. Předpokládá se však, že robot bude k dispozici například v parkovacích domech či krytých garážích.