Legendární RuneScape je základním stavebním kamenem MMORPG. Teď míří na Steam

Je to už dlouhých 19 let, kdy světlo světa spatřil RuneScape. Poprvé titul vyšel v roce 2001 jako hra v prohlížeči. Pro většinu tehdejších a často i pozdějších hráčů šlo o první zkušenost s MMO modelem. Díky nestárnoucí legendě poprvé poznali, jaké to je porovnávat v online světě síly s hráči na vyšším levelu, rozšiřovat kolekce brnění, měnit je nebo prodávat.

Za ta léta se ve světě masivních multiplayerových RPG hodně změnilo. A svým vývojem si prošlo také RuneScape. Teď reaguje na aktuální trendy a nově vstupuje i na Steam. Jako u každé moderní hry, ani v tomto případě nás nemine klasické sbírání odznaků a karet k obchodování, získávání achievementů a zkušenostních bodů.

Pro letité hráče ale vývojáři připravili specialitku. Svůj Steam účet si budou moci propojit se stávajícím účtem RuneScape, aby mohli hrát se s již existující postavou. A to je hodně příjemný postoj k věci.

Podle slov výkonného producenta Moda Wardena se můžeme těšit na optimalizaci uživatelského rozhraní (zejména se dotkne textu, obsahu a interakcí). Chybět nesmí vylepšený engine a vývojáři slibují i propracovanější stabilitu, která podpoří flexibilitu napříč nejširším polem možných velikostí displeje.

Na příští rok se chystá tým spustit RuneScape také pro mobilní platformu a chystané aktualizace se promítnou na obou platformách. Steam verze hry bude uvedena na trh 14. října. V roce 2021 se na digitální službu dostane i původní verze Old School RuneScape, kterou si po průběžných úpravách fanošci vydupali.