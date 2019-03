Letgo balí kufry. Neumožňuje přidat nové inzeráty a od dubna své služby vypne

Jedna z nejpopulárnějších inzertních služeb provozující aplikaci Letgo, kterou u nás měsíčně využívalo přes milion uživatelů, již neumožňuje přidávat nové inzeráty. Na stránkách při pokusu o přidání inzerátu pak přímo informuje: „Je nám líto, ale Letgo nepřijímá nové inzeráty a po uplynutí tohoto měsíce nebude Letgo v České republice k dispozici.“

Zajímavé je, že společnost Letgo nevysvětluje své důvody. Na nedostatek klientů si totiž stěžovat opravdu nemohla. Proto jeden z českých webů oslovil přímo mluvčího společnosti Jonathana Loweho, který pouze potvrdil informaci, kterou si může každý přečíst na stránkách Letgo. Společnost letgo nebude nad rámec tohoto sdělení více komentovat, ani se vyjadřovat.

Kolují i neoficiální stanoviska, že společnost letgo se chce stáhnout i z jiných středoevropských trhů, včetně Slovenska, a spíše se soustředit na budování své uživatelské základny v rozvojových zemích. Jako nejpravděpodobnější důvod se jeví tlaky ze strany investorů.

Samotná společnost Letgo pochází z Ameriky a u jejího založení v roce 2015 stál Alec Oxenford. Současná hodnota společnosti se odhaduje zhruba na 33,8 miliard korun. Její jednání se zdá o to více nelogické, že v loňském roce investovala do své reklamní kampaně, které se účastnila i řada celebrit (např. Leoš Mareš), nemalé finanční prostředky. Nikdo by proto nehádal, že následující rok bude společnost z našeho trhu takto mlčky odcházet.